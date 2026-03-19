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VIDEO: Así reaccionó Christian Nodal cuando fans gritaron “Belinda” en concierto
Lo que parecía una noche más de música terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes.
Durante un concierto en el Estado de México, Christian Nodal vivió una situación inesperada cuando el público comenzó a corear el nombre de su expareja, Belinda, generando una reacción que rápidamente se volvió viral.
¿Qué pasó cuando le gritaron “Belinda” a Nodal?
El incidente ocurrió mientras el cantante se preparaba para interpretar uno de sus temas más populares. Desde las primeras filas, un grupo de asistentes comenzó a gritar “¡Belinda!”, lo que provocó que más personas se sumaran al coro.
De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, incluso se escucharon frases como “fue el amor de tu vida”, lo que aumentó la tensión del momento.
Lejos de confrontar la situación, el intérprete reaccionó de forma discreta: se agachó, sonrió ligeramente y asintió con la cabeza antes de continuar con su presentación.
Reacción de Nodal se vuelve viral en redes
El gesto del cantante no pasó desapercibido. En cuestión de horas, el video comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, donde usuarios debatieron sobre su reacción y el hecho de que, a varios años de su ruptura, su relación con Belinda siga siendo tema recurrente.
Algunos internautas consideraron que el momento fue incómodo, mientras que otros lo tomaron con humor o señalaron que este tipo de situaciones suelen repetirse en conciertos del artista.
Un romance que sigue dando de qué hablar
La relación entre Christian Nodal y Belinda fue una de las más mediáticas del entretenimiento en México. Iniciaron su romance en 2020 y anunciaron su ruptura en 2022, tras un compromiso que también acaparó titulares.
A pesar del paso del tiempo, el público continúa vinculando al cantante con su ex pareja, especialmente durante presentaciones en vivo donde el ambiente permite este tipo de interacciones espontáneas.