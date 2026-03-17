“Me tocó tirarme al piso”: Nodal narra balacera junto a Ángela Aguilar en Zacatecas

Christian Nodal rompió el silencio y relató cómo fue la aterradora experiencia que vivió junto a su esposa Ángela Aguilar en febrero pasado, cuando, cerca de su rancho en Zacatecas, fueron testigos de un enfrentamiento armado entre civiles y policías.

“Mi esposa tenía mucho miedo”, dijo el cantante.

Nodal y Ángela Aguilar quedaron en medio de un enfrentamiento armado

Fue el pasado jueves 12 de febrero cuando comenzó a circular información sobre un supuesto intento de atentado contra el cantante Pepe Aguilar.

Sin embargo, con el paso de las horas y los días, se aclaró que en realidad quienes estuvieron en peligro fueron Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Los hechos ocurrieron cuando salían de su rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas, rumbo al aeropuerto para viajar a la Ciudad de México, momento en el que quedaron en medio de un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ).

Ángela Aguilar se asustó mucho aquel día que quedaron en medio del fuego cruzado cerca de su rancho/IG: @angela_aguilar_

“Mi esposa tenía mucho miedo”: el relato de Nodal

En un encuentro con medios de comunicación, el cantante detalló los momentos de tensión que vivieron durante el incidente:

Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso, no sé, simplemente sentí mucho miedo y, de ahí en más, estar a salvo, los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien”, declaró Nodal.

La experiencia lo hizo valorar la vida

El intérprete de regional mexicano reconoció que esta situación lo llevó a reflexionar sobre la vida y la importancia de sus seres queridos.

Agradecido por estar vivo, siempre he valorado cada instante, llevándome todo lo bueno en el corazón y esta experiencia en Zacatecas vino a reforzarla más, por eso hay que amar mucho todos los días y vivirlos al máximo”.

Nodal destacó el trabajo que hicieron sus escoltas para ponerlos a salvo/IG: @nodal

Nodal pide mayor seguridad en México

Por último, Christian Nodal expresó su confianza en que las autoridades federales puedan contener la violencia en el país, especialmente en Zacatecas, estado al que dijo tenerle un gran cariño.

Estoy esperando que el gobierno actúe y quede más tranquilo el estado, está pasando por todo México, es una pena y, yo le tengo mucho amor a Zacatecas, me han transmitido ese amor, por parte de la familia Aguilar, se come delicioso, se bebe delicioso”, agregó.