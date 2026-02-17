Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron rescatados por Ejército tras ataque armado en Zacatecas

Confirman que Nodal y Ángela Aguilar sí estuvieron cerca del enfrentamiento armado/AFP-C4Jiménez
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:44 - 17 febrero 2026
Las fuerzas armadas se confundieron y en un inicio persiguieron a los cantantes hasta su rancho El Soyate

Se han dado a conocer más detalles de la aterradora experiencia que vivieron los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal, luego de un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas armadas cerca de su rancho en Zacatecas, el cual incluyó una persecución por una confusión y, posteriormente, la ayuda del Ejército y la Guardia Nacional para que salieran del estado.

El pasado 12 de enero hubo un enfrentamiento armado cerca del rancho de los Aguilar/C4 Jiménez

Confusión tras enfrentamiento armado en Zacatecas

La noche del pasado jueves 12 de febrero se reportó un supuesto ataque armado contra el convoy en el que viajaba el cantante Pepe Aguilar; sin embargo, minutos más tarde el propio cantante aclaró que esa información era falsa, pues él y su familia estaban a salvo en la Ciudad de México.


Por su parte, las autoridades estatales sí confirmaron que hubo un enfrentamiento entre fuerzas armadas e integrantes del crimen organizado, tras un ataque a una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ).

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio del operativo

De acuerdo con información publicada por el reportero de nota roja Carlos Jiménez, aquella tarde del 12 de febrero Ángela Aguilar y Christian Nodal salieron en convoy de su rancho El Soyate, en la sierra de Villanueva —a unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zacatecas—, con dirección al aeropuerto para tomar un vuelo privado que los llevaría a la CDMX.


Sin embargo, en el camino fueron testigos de un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas armadas, por lo que su cuerpo de seguridad optó por regresar al rancho para resguardarse.


Esa decisión los puso en riesgo.

De acuerdo con C4, los policías persiguieron la camioneta en la que viajaban Aguilar y Nodal, pensando que formaban parte de los delincuentes, dándoles alcance justamente en su rancho, donde tuvieron que explicar su identidad y que nada tenían que ver con situaciones ilícitas.

Los artistas fueron perseguidos por autoridades hasta su rancho El Soyate/C4 Jiménez

Ejército y Guardia Nacional los escoltaron al aeropuerto

Una vez que las autoridades comprobaron que se trataba de Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal, los cantantes pidieron su ayuda para que los escoltaran al aeropuerto de Zacatecas y así tomar su vuelo hacia la Ciudad de México.


Todo quedó grabado en video.

En las imágenes, dadas a conocer por Carlos Jiménez, se observa a mandos de la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Federal y Estatal, fuertemente armados, escoltar a los artistas hasta la pista, donde ya los esperaba un avión privado para volar a la capital del país.


Ángela y Nodal caminan junto a elementos de las fuerzas armadas y, una vez que llegan al pie de las escaleras del avión, agradecen y se despiden de mano de las autoridades.


Así terminó un día de tensión y miedo.

El enfrentamiento dejó como saldo cuatro hombres detenidos, portando drogas y armas, así como varios vehículos incendiados.

Nodal y Ángela Aguilar fueron escoltados por las autoridades hasta el aeropuerto zacatecano/C4 Jiménez
