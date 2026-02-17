Cruz Azul vs Chivas: no es un Clásico, pero así ha sido la rivalidad entre cementeros y rojiblancos

No es un Clásico, pero se vive como uno. A pesar de que son de los dos equipos más grandes e históricos de la Liga MX, el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas no se ha ganado el reconocimiento de un Clásico, probablemente por lo poco que se han cruzado en Fase Final en la era de los torneos cortos. No obstante, sigue siendo un partido importante que las aficiones de los dos clubes viven con mucha intensidad. Y el Clausura 2026 no será la excepción.

El partido entre la Máquina y el Rebaño se lleva los reflectores en la Jornada 7 se lleva los reflectores, tanto por la actualidad de los dos equipos como por su historial más reciente. Como líder y sublíder de la clasificación, las dos escuadras tendrán la oportunidad de dar un golpe de actualidad y confirmar que son serios candidatos para el título.

Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7

Chivas llega con la motivación de que tiene seis triunfos en seis partidos y se mantiene como el único invicto del torneo, además de que en la Jornada 6 venció 1-0 a América en casa. Mientras que Cruz Azul no ha conocido la derrota desde la Jornada 1 cuando cayó 2-1 ante León y tiene seis triunfos en siete juegos; su único empate fue ante el campeón, Toluca, y en la fecha pasada se impuso de local 2-1 en un difícil partido ante el subcampeón Tigres.

¿Cómo es el historial reciente entre Chivas y Cruz Azul?

En los últimos diez años, el equipo de la Noria ha dominado los enfrentamientos contra el Rebaño, con 12 victorias en 22 partidos, por cinco de los rojiblancos y cinco empates. Además, Cruz Azul llega a la Jornada 7 del Clausura 2026 con seis juegos consecutivos sin derrota, de los cuales ganó cinco, por solo un empate; este último fue el 0-0 en el Estadio Akron en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Willer Ditta y Charly Rodríguez festejan gol de Cruz Azul | IMAGO7

La vuelta en el Estadio Olímpico Universitario finalizó 3-2 y fue probablemente el más emocionante de dicha Liguilla, con remontadas, grandes goles y un penal fallado por parte de Javie 'Chicharito' Hernández. El veterano delantero tuvo la oportunidad desde los once pasos de poner el 2-3 en el marcador al minuto 86, pero mandó su disparo muy por encima del arco de Andrés Gudiño.

Tras eso, Carlos Rodríguez selló el pase de Cruz Azul a Semifinales con un golazo para el 3-2. El volante mexicano además dio la asistencia para el tanto de Jeremy Márquez, que puso el 2-2 al 72' y empató por segunda ocasión el marcador. El mismo exjugador de Atlas fue quien en el primer gol de la Máquina, al minuto 14, asistió a Gabriel Fernández para el 1-1; curiosamente, el 'Toro' fue quien dio pase para el tanto de Charly. Mientras que por Chivas marcaron Cade Cowell y Bryan González, al minuto 8 y al 35, respectivamente.

Gabriel Milito y Nicolás Larcamón previo al partido de ida de Cuartos de Final en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Con ese antecedente como el más reciente, Gabriel Milito y Nicolás Larcamón se medirán por cuarta ocasión en el futbol mexicano. Hasta antes de la llegada del técnio rojiblanco a Verde Valle , estos dos estrategas se habían enfrentado en cuatro ocasiones en el futbol sudamericano, con un empate, dos triunfos para Milito y solo uno para Larcamón, que al frente de Cruz Azul inclinó la balanza a su favor.

Además de la ya mencionada serie de Liguilla, Nicolás se quedó con el triunfo en su primer duelo ante Chivas como técnico celeste, en la Jornada 7 del Apertura 2025. En aquel partido, celebrado en el Estadio Akron, la Máquina se impuso 1-2 con goles de José Paradela y Carlos Rotondi, mientras que Diego Campillo hizo el del descuento. Ahora Larcamón tratará de extender más su superioridad ante un gran rival.

¿Desde cuándo Chivas no gana ante Cruz Azul?

El último triunfo del Rebaño ante el combinado cementero en un partido oficial fue el 4 de noviembre de 2023, en la Jornada 16 del Apertura 2023 con Veljko Paunovic como director técnico. Yael Padilla, al minuto 96' en la compensación, hizo el único gol de aquel compromiso en el cual Cruz Azul tenía a Joaquín Moreno como estratega.

Mientras que la última victoria de los rojiblancos como visitantes a Ciudad de México data del 12 de abril de 2022, en la Jornada 12 del Clausura 2022. Con Juan Reynoso todavía en el banquillo, Cruz Azul cayó en el Estadio Azteca ante unas Chivas dirigidas por Ricardo Cadena; Cristian Calderón marcó al minuto 58 el único gol del partido en el que los tapatíos terminaron con uno menos por la expulsión de Alexis Vega.