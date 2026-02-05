Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music

Hasta el momento, el artista no tiene quién lo represente / IG: @nodal
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:01 - 05 febrero 2026
Los hechos podrían tratarse de una estrategia legal para seguir ganando tiempo

Christian Nodal enfrenta un nuevo revés en la batalla legal que sostiene contra Universal Music, luego de que su equipo de abogados renunció formalmente a su defensa ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sí, el intérprete de “Adiós amor” se quedó solo… al menos por ahora.

Renuncia en pleno proceso

La noticia se dio a conocer a través del programa Ventaneando, donde informaron que los abogados de Nodal abandonaron el caso, aunque seguirán representando a sus padres, Cristina Nodal y Jesús Jaime González.

La disquera internacional demandó a Nodal y a sus padres por falsificar unas firmas de contrato / IG: @nodal

“En este acto nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian Jesús González Nodal, solo subsistiendo como defensores particulares de los investigados Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas", se lee en el documento legal revelado en la emisión.

 ¿Estrategia o crisis?

Según se explicó en el programa, la renuncia podría responder a una estrategia legal. Es decir, buscar separar los casos o tal vez ganar tiempo en el proceso que sigue en curso.

La defensa legal continuará con los padres del cantante pero ya no de Nodal / IG: @nodal

Los abogados que presentaron su renuncia son: Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra.

¿Y ahora quién lo defiende?

Nodal aún no ha designado un nuevo equipo legal para enfrentar el proceso con Universal. En Ventaneando señalaron: “Seguramente en algún momento (Nodal) presentará a sus abogados”.

Hasta el momento no se sabe qué pasará con el caso y qué quedará / IG: @nodal

La bomba legal estalló desde el 24 de septiembre, cuando la FGR judicializó a Christian Nodal y a sus padres por la presunta falsificación de documentos. La imputación incluye el delito de uso de documentos falsos, conforme a los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal.

La pregunta es: ¿quién tomará ahora la defensa de uno de los cantantes más populares del país?

