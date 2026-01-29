¿A Paris Jackson le gusta Nodal? El video que encendió las redes

Un clip de Paris Jackson disfrutando música regional mexicana se volvió tendencia global y puso el nombre de Christian Nodal en el centro de la conversación digital.

¿Por qué es viral el video de Paris Jackson escuchando a Christian Nodal?

Paris Jackson, modelo, actriz e influencer, hija del legendario Michael Jackson, se convirtió en tendencia en redes sociales al publicar en sus historias de Instagram un video donde se le ve conduciendo mientras suena de fondo Aquí abajo, una de las canciones más populares del cantante mexicano Christian Nodal.

Christian Nodal. / @nodal

El breve clip, que muestra a Paris manejando por un paisaje árido acompañada de sus mascotas, fue rápidamente captado por usuarios de plataformas como Instagram, X y TikTok, donde se compartió y replicó con miles de reacciones.

La hija de Michael Jackson ha expresado en entrevistas previas su gusto por la música en español / @parisjackson

¿Qué canción escuchaba y por qué sorprende?

La música que se escucha en el video es Aquí abajo, tema lanzado por Christian Nodal en 2020 como parte de su álbum Ayayay!. La sorpresa de muchos usuarios radica en el contraste entre una figura ligada al pop internacional y el regional mexicano, un género con profundas raíces culturales que no siempre se asocia con celebridades globales.

Paris Jackson. / @parisjackson

¿Paris Jackson ya había hablado de Nodal antes?

Aunque llamó la atención, la afinidad de Paris Jackson por la música de Nodal no fue del todo inesperada. En una entrevista de junio de 2024, ella misma reveló que escucha música en español y que Christian Nodal está entre sus artistas favoritos. En ese momento, al ser cuestionada sobre sus gustos en la música hispana, Paris mencionó que Christian Nodal es su favorito, aunque también dijo conocer a otros artistas como Rosalía.

Christian Nodal está entre los artistas favoritos de Paris Jackson. / @nodal

La publicación del video desató una oleada de comentarios, muchos celebrando su gusto musical y otros bromeando con el hecho de que la hija del “Rey del Pop” disfrutara un tema del regional mexicano. Entre las frases más compartidas se leían comentarios como: “Sabe de buena música, tenía un maestro en su casa.” “La música de Nodal cruza fronteras.” “El talento no se cancela.”

Muchos usuarios también etiquetaron a Christian Nodal y a su esposa, Ángela Aguilar, esperando eventualmente alguna reacción o comentario oficial al respecto, aunque hasta ahora ninguno de los artistas se ha pronunciado directamente sobre el video.