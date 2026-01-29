¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades

Autoridades federales confirman restricciones temporales a la captura de varios recursos pesqueros desde febrero; explicamos qué especies, en qué zonas y qué sí se podrá pescar durante ese periodo.

¿Qué cambios se aplicarían a la pesca en México a partir de febrero?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), informó que desde el 1 de febrero de 2026 iniciará un periodo de veda para siete especies marinas y de agua interior en 10 estados de la República Mexicana, con el objetivo de proteger sus ciclos reproductivos y la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos.

¿Qué especies quedarán sujetas a veda?

Según el calendario oficial publicado por Sader/Conapesca, estas son las especies y sus periodos de veda principales:

Lisa y liseta (Mugil cephalus y Mugil curema): 1 al 28 de febrero en zonas como Tamaulipas, norte de Veracruz y Laguna Madre.

Mero (Epinephelus morio): 1 de febrero al 31 de marzo en el Golfo de México (incluye Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

Pescado blanco (Chirostoma sphyraena): 1 de febrero al 31 de marzo en el Lago de Chapala (Jalisco y Michoacán).

Langosta (Panulirus spp.): 16 de febrero al 14 de septiembre en la costa occidental de Baja California Sur.

Caracol rosa (Lobatus gigas): Todo febrero en el Banco Chinchorro, Quintana Roo.

Almeja generosa o chiluda (Panopea globosa): 10 de febrero al 30 de abril en Bahía Magdalena, Baja California Sur. Estas restricciones aplican tanto en aguas marinas de jurisdicción federal como en ciertos cuerpos interiores de los estados citados.

¿La pesca se detiene por completo o hay actividades permitidas?

No. Las autoridades han aclarado que la pesca no estará totalmente prohibida. Algunos recursos podrán ser aprovechados de forma sostenible en zonas específicas durante el mismo periodo, como parte del ordenamiento pesquero.

Periodos de aprovechamiento autorizados Abulón (diversas especies): Captura permitida del 1 de febrero al 31 de agosto de 2026 en zonas delimitadas de Baja California Sur.

Lisa (Mugil cephalus): Permitida en aguas del Pacífico (Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco) del 1 de febrero al 30 de noviembre.

Ostión de placer (Crassostrea corteziensis): Aprovechamiento del 16 de febrero al 14 de julio de 2026 en Teacapán–Agua Brava, Sinaloa. Estas aperturas buscan mantener activa la economía pesquera en algunas regiones donde los recursos no están sujetos a vedas estrictas.

¿Por qué se imponen estas vedas?