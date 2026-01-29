Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades

Autoridades de Conapesca anuncian el inicio de vedas para siete especies marinas a partir de febrero. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:41 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las vedas para siete especies marinas entrarán en vigor en febrero de 2026 y aplican en 10 estados con el fin de proteger ciclos biológicos y garantizar sostenibilidad.

Autoridades federales confirman restricciones temporales a la captura de varios recursos pesqueros desde febrero; explicamos qué especies, en qué zonas y qué sí se podrá pescar durante ese periodo.

¿Qué cambios se aplicarían a la pesca en México a partir de febrero?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), informó que desde el 1 de febrero de 2026 iniciará un periodo de veda para siete especies marinas y de agua interior en 10 estados de la República Mexicana, con el objetivo de proteger sus ciclos reproductivos y la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos.

¿Qué especies quedarán sujetas a veda?

Según el calendario oficial publicado por Sader/Conapesca, estas son las especies y sus periodos de veda principales:

  • Lisa y liseta (Mugil cephalus y Mugil curema): 1 al 28 de febrero en zonas como Tamaulipas, norte de Veracruz y Laguna Madre.

  • Mero (Epinephelus morio): 1 de febrero al 31 de marzo en el Golfo de México (incluye Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

  • Pescado blanco (Chirostoma sphyraena): 1 de febrero al 31 de marzo en el Lago de Chapala (Jalisco y Michoacán).

  • Langosta (Panulirus spp.): 16 de febrero al 14 de septiembre en la costa occidental de Baja California Sur.

  • Caracol rosa (Lobatus gigas): Todo febrero en el Banco Chinchorro, Quintana Roo.

  • Almeja generosa o chiluda (Panopea globosa): 10 de febrero al 30 de abril en Bahía Magdalena, Baja California Sur.

Estas restricciones aplican tanto en aguas marinas de jurisdicción federal como en ciertos cuerpos interiores de los estados citados.

¿La pesca se detiene por completo o hay actividades permitidas?

No. Las autoridades han aclarado que la pesca no estará totalmente prohibida. Algunos recursos podrán ser aprovechados de forma sostenible en zonas específicas durante el mismo periodo, como parte del ordenamiento pesquero.

Periodos de aprovechamiento autorizados

  • Abulón (diversas especies): Captura permitida del 1 de febrero al 31 de agosto de 2026 en zonas delimitadas de Baja California Sur.

  • Lisa (Mugil cephalus): Permitida en aguas del Pacífico (Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco) del 1 de febrero al 30 de noviembre.

  • Ostión de placer (Crassostrea corteziensis): Aprovechamiento del 16 de febrero al 14 de julio de 2026 en Teacapán–Agua Brava, Sinaloa.

Estas aperturas buscan mantener activa la economía pesquera en algunas regiones donde los recursos no están sujetos a vedas estrictas.

¿Por qué se imponen estas vedas?

De acuerdo con Conapesca, la imposición de vedas está basada en opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), cuyo propósito es respetar los periodos de reproducción y crecimiento natural de las especies para asegurar su disponibilidad futura.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
México
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal