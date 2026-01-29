Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desvivió en elogios para su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una líder maravillosa”, tras la llamada que sostuvieron la mañana de este jueves para hablar de seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y comercio.

Sheinbaum calificó como "productiva" la charla con Trump/Presidencia de México

Trump elogia a Sheinbaum tras llamada bilateral

Fue mediante un mensaje publicado en la red social Truth Social que el mandatario estadounidense se refirió a la conversación que sostuvo muy temprano con Sheinbaum Pardo, la cual es la segunda llamada entre ambos en lo que va del mes.



“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, se lee en el mensaje de Trump.

La respuesta de Sheinbaum desde Palacio Nacional

Al respecto, la presidenta de México comentó durante su conferencia mañanera de este jueves: “Muchas gracias al presidente Trump”, luego de leer el mensaje publicado por el mandatario estadounidense y agregar: “¡A alguien no le va a gustar esto!”.



Sheinbaum Pardo también calificó la llamada como “productiva y cordial”, y aseguró que “ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente” en temas como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.

La presidente de México leyó durante su mañanera el mensaje de Donald Trump/Presidencia de México

Avances en seguridad, narcotráfico y T-MEC

La mandataria destacó que el diálogo se da en un contexto clave, luego de que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieran para confirmar el inicio de la revisión del T-MEC.

Segunda llamada en medio de tensiones previas

Esta es la segunda llamada que sostienen Trump y Sheinbaum en el mes. La primera ocurrió el 12 de enero, cuando abordaron las declaraciones del presidente estadounidense que fueron interpretadas como una amenaza, al señalar que su país debería “atacar por tierra a los cárteles de la droga”.



Dichas declaraciones se dieron luego de que, a inicios de enero, el Ejército de Estados Unidos detuviera al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo acusara formalmente de delitos relacionados con el narcotráfico.