Contra

¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming

Desconfía si tienes en tu bandeja mensajes de Spotify, Netflix, Disney+ o Prime Video / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:07 - 29 enero 2026
Los ciberdelincuentes buscan robar tus datos bancarios y personales

La Policía Cibernética de la Ciudad de México prendió las alertas: ciberdelincuentes están enviando correos electrónicos fraudulentos que aparentan ser de plataformas de streaming, con el gancho de “pagos pendientes” o “suspensión de cuenta”. El objetivo: robarte información personal, bancaria o el acceso a tu cuenta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, mediante patrullajes virtuales, detectaron una nueva ola de correos de phishing que suplantan a servicios populares como Spotify, Netflix, Disney+, Prime Video o similares. Los correos incluyen logotipos oficiales, formatos que imitan a la perfección a las empresas reales y mensajes como:

  • “Tu cuenta será suspendida por falta de pago”

  • “Detectamos un cargo no reconocido”

  • “Actualiza tu método de pago ahora”

Los ciberdelincuentes buscan robar tus datos bancarios y dinero a la vez / FREEPIK

Cuidado con los enlaces falsos 

Los estafadores crean enlaces falsos o modificados que redirigen a formularios donde solicitan datos bancarios, contraseñas o números de tarjeta con el pretexto de evitar la cancelación del servicio.

Además, aprovechan horarios nocturnos o fines de semana para presionar a las víctimas, confiando en que no podrán verificar la información a tiempo. Los archivos adjuntos también pueden contener virus o malware que toman control de tu dispositivo.

Duda si te llega un correo apresurando tu pago de Netflix, Spotify o Amazon / FREEPIK

¿Cómo protegerte?

La SSC compartió las siguientes recomendaciones clave:

  • No abras enlaces ni descargues archivos adjuntos de correos sospechosos.

  • Verifica el estado de tu cuenta desde la app o sitio oficial.

  • Desconfía de mensajes alarmistas o que exijan acción inmediata.

  • No compartas contraseñas ni datos bancarios por correo.

  • Revisa bien la URL, incluso si parece legítima.

  • Activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas.

  • “La SSC exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante este tipo de fraudes y a no proporcionar información personal ni financiera a través de medios no verificados”, advirtieron.

Los correos maliciosos por lo regular llegan por la noche / FREEPIK

