¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming

La Policía Cibernética de la Ciudad de México prendió las alertas: ciberdelincuentes están enviando correos electrónicos fraudulentos que aparentan ser de plataformas de streaming, con el gancho de “pagos pendientes” o “suspensión de cuenta”. El objetivo: robarte información personal, bancaria o el acceso a tu cuenta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, mediante patrullajes virtuales, detectaron una nueva ola de correos de phishing que suplantan a servicios populares como Spotify, Netflix, Disney+, Prime Video o similares. Los correos incluyen logotipos oficiales, formatos que imitan a la perfección a las empresas reales y mensajes como:

“Tu cuenta será suspendida por falta de pago”

“Detectamos un cargo no reconocido”

“Actualiza tu método de pago ahora”

Los ciberdelincuentes buscan robar tus datos bancarios y dinero a la vez / FREEPIK

Cuidado con los enlaces falsos

Los estafadores crean enlaces falsos o modificados que redirigen a formularios donde solicitan datos bancarios, contraseñas o números de tarjeta con el pretexto de evitar la cancelación del servicio.

Además, aprovechan horarios nocturnos o fines de semana para presionar a las víctimas, confiando en que no podrán verificar la información a tiempo. Los archivos adjuntos también pueden contener virus o malware que toman control de tu dispositivo.

Duda si te llega un correo apresurando tu pago de Netflix, Spotify o Amazon / FREEPIK

¿Cómo protegerte?

La SSC compartió las siguientes recomendaciones clave:

No abras enlaces ni descargues archivos adjuntos de correos sospechosos.

Verifica el estado de tu cuenta desde la app o sitio oficial.

Desconfía de mensajes alarmistas o que exijan acción inmediata.

No compartas contraseñas ni datos bancarios por correo.

Revisa bien la URL, incluso si parece legítima.

Activa la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas.

“La SSC exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante este tipo de fraudes y a no proporcionar información personal ni financiera a través de medios no verificados”, advirtieron.

Los correos maliciosos por lo regular llegan por la noche / FREEPIK