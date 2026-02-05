¿De qué murió Lily Márquez, hermana de Edith Márquez? Esto se sabe

Por tercera vez en menos de dos años, el cáncer volvió a golpear a una familia del medio artístico, y esta vez con un golpe letal. Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez, falleció este a los 57 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que, en los últimos meses, avanzó agresivamente hasta los huesos y la médula ósea.

La noticia fue confirmada por su hijo, el actor José Camar, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su madre y agradecer a quienes los acompañaron en esta dolorosa etapa.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre… ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”.

Lily Márquez perdió la batalla contra el cáncer de mama / IG: @lilymarquezl

Despiden a Lily Márquez

José, quien había pedido apoyo económico en semanas recientes mediante una campaña en GoFundMe, confirmó la muerte con un mensaje de agradecimiento a quienes les tendieron la mano.

“Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más”.

Ante el avance de la enfermedad y tras complicaciones severas, los médicos optaron por suspender la quimioterapia y pasar a cuidados paliativos. La prioridad era darle calidad de vida, aunque la batalla ya se sabía perdida.

“Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo”.

Las hermanas Márquez compartían, en redes sociales, momentos de familia y lo bien que se llevaban / FB: @lilymarquezl

Edith Márquez se encuentra desolada

Por su parte, Edith Márquez se dijo desolada por perder a su hermana, con quien llevaba una buena relación y eso se podía ver en las redes de Lily, quien compartía varios momentos familiares.

“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador… Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti”, mencionó.

Edith Márquez le dedicó unas palabras a su hermana, a quien llevará siempre en la memoria / IG: @edithmarquezlanda

La cantante publicó un collage de fotos de su hermana para recordarla hasta el último, ya que su recuerdo permitirá por siempre en su memoria.