¿De qué murió Lily Márquez, hermana de Edith Márquez? Esto se sabe
Por tercera vez en menos de dos años, el cáncer volvió a golpear a una familia del medio artístico, y esta vez con un golpe letal. Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez, falleció este a los 57 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que, en los últimos meses, avanzó agresivamente hasta los huesos y la médula ósea.
La noticia fue confirmada por su hijo, el actor José Camar, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su madre y agradecer a quienes los acompañaron en esta dolorosa etapa.
“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre… ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”.
Despiden a Lily Márquez
José, quien había pedido apoyo económico en semanas recientes mediante una campaña en GoFundMe, confirmó la muerte con un mensaje de agradecimiento a quienes les tendieron la mano.
“Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más”.
Ante el avance de la enfermedad y tras complicaciones severas, los médicos optaron por suspender la quimioterapia y pasar a cuidados paliativos. La prioridad era darle calidad de vida, aunque la batalla ya se sabía perdida.
“Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo”.
Edith Márquez se encuentra desolada
Por su parte, Edith Márquez se dijo desolada por perder a su hermana, con quien llevaba una buena relación y eso se podía ver en las redes de Lily, quien compartía varios momentos familiares.
“Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador… Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti”, mencionó.
La cantante publicó un collage de fotos de su hermana para recordarla hasta el último, ya que su recuerdo permitirá por siempre en su memoria.
“El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano, podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser. Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos”, finalizó.