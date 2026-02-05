Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver el Necaxa vs Atlético San Luis?

Necaxa recibe al Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Clausura 2026
12:30 - 05 febrero 2026
Los locales, en el puesto 15 con solo 3 puntos, buscan recuperarse tras tres derrotas consecutivas. Los visitantes, ubicados en el lugar 11 con 4 puntos, también necesitan sumar para acercarse a la zona de liguilla

El Necaxa se enfrentará al Atlético de San Luis en un encuentro correspondiente al Clausura 2026. El partido está programado para el 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Victoria. Este duelo representa una oportunidad importante para ambos equipos que buscan mejorar sus posiciones en la tabla general del torneo mexicano.

¿Cómo llegan Necaxa y San Luis al juego?

En la actual clasificación de la Liga MX, el Atlético de San Luis ocupa la undécima posición con 4 puntos tras haber disputado 4 partidos, con un balance de 6 goles a favor y 6 en contra. Por su parte, el Necaxa se encuentra en una situación más complicada, al ubicarse en el decimoquinto puesto con apenas 3 puntos en los mismos 4 encuentros disputados, después de haber anotado 3 goles y recibido 6. Este partido representa una oportunidad crucial para los locales de abandonar los puestos bajos de la tabla, mientras que los visitantes buscarán acercarse a la zona de clasificación a la liguilla.

Necaxa ante América l IMAGO7

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Necaxa, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. En su encuentro más reciente, disputado el 27 de octubre de 2025 por la Liga MX, los Rayos se impusieron por 4-3 en territorio potosino. Anteriormente, el 25 de enero de 2025, Necaxa también venció como visitante por un contundente 3-0. El 7 de noviembre de 2024 igualaron 1-1 en el Estadio Victoria, mientras que el 9 de marzo de 2024 los hidrocálidos vencieron 3-1 en casa. La única victoria reciente del Atlético de San Luis fue el 23 de octubre de 2023, cuando golearon 4-0 a los Rayos en su estadio.

Danny Leyva se ha consolidado como la figura más destacada del Necaxa en este inicio de temporada. El mediocampista ha mostrado una gran capacidad para equilibrar el juego del equipo, al ser fundamental tanto en la recuperación como en la distribución del balón. Por parte del Atlético de San Luis, Aldo Cruz se ha convertido en el referente del equipo. El lateral izquierdo no solo cumple con sus funciones defensivas, sino que se ha transformado en una pieza clave en el ataque potosino.

Joao Pedro con el Atlético de San Luis | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver Necaxa vs Atlético de San Luis?

Fecha: Viernes 6 de febrero
Hora: 19:00 horas del centro de México
Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes
Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Pluto TV

