Raphael Veiga reconoce la grandeza del Estadio Azteca y el legado de Fidalgo

La despedida de Álvaro Fidalgo del América dejó un hueco imborrable en la afición de las Águilas, sin embargo, pese a su salida, un nuevo ídolo comenzó a vislumbrar en el horizonte. Se trata de Raphael Veiga, nuevo fichaje del conjunto de Coapa, quien recientemente comentó su ilusión de portar los colores, además de reconocer el impacto del futbolista asturiano.

En entrevista con TUDN, el brasileño comentó que desde que llegó el pasado sábado a la capital del país, sintió algo distinto. Además, después de estar en el Estadio Ciudad de los Deportes, Veiga agregó que quería jugar desde el momento uno que estuvo en el duelo ante Necaxa.

​​"Por mí, yo ya quería jugar en el estadio ese día. Me gusta esa parte del futbol, el reconocimiento por Fidalgo, por todo lo que hizo aquí, lástima que no pude jugar con él, porque sabemos qué tan buen jugador es; espero que le vaya bien y que sea muy feliz donde esté. Y yo sé que aquí voy a intentar hacer la historia que hizo él aquí e intentaré hacer una mejor. Puedo hacerlo", comentó el brasileño.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Su deseo de jugar en Santa Úrsula

Uno de los mayores deseos del americanismo es poder volver a jugar en el Estadio Azteca -ahora Banorte- sus juegos como local. El Coloso de Santa Úrsula volverá a albergar los partidos del América, algo que mantiene con gran ilusión a Raphael Veiga, sobre todo por el gran recuerdo de la Selección de Brasil.

"Para nosotros los brasileños, la selección del 70, Pelé, era una selección que nos dejó marcados. Es obvio que ese estadio es muy icónico, muy importante, y yo vi, me mostraron algunas fotos, estoy con muchas ganas de jugar y conocer el estadio, verlo lleno debe ser increíble", sentenció.

Raphael Veiga con Palmeiras | MEXSPORT

¿Cuándo puede debutar Raphael Veiga en América?

El exjugador del Palmeiras ya está registrado con el América en la Liga MX, por lo que podrá debutar desde la próxima jornada. El encuentro de la Jornada 5 ante Rayados de Monterrey podría ser el debut de Raphael Veiga.

El brasileño tuvo números brillantes con el Palmeiras, por lo que se espera que tenga un nivel similar con las Águilas. Además, Veiga llegará para suplir la sensible baja de Fidalgo, quien dejó El Nido para llegar al Real Betis.