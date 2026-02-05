Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 5 de febrero

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:26 - 05 febrero 2026
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 5 de febrero de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

La moneda nacional quedó en 17.38 unidades por dólar, 1 centavos más que el pasado miércoles 4 de febrero.

La moneda se mantiene estable este jueves por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dolar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.50 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.20 a la compra.

  • 17.99 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.48 a la compra.

  • 17.61 a la venta.

Banorte:

  • 16.10 a la compra.

  • 17.65 a la venta.

Banamex:

  • 16.82 a la compra.

  • 17.76 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.70 a la compra.

  • 18.20 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK
