¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 5 de febrero
Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 5 de febrero de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.
La moneda nacional quedó en 17.38 unidades por dólar, 1 centavos más que el pasado miércoles 4 de febrero.
El valor del dolar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme:
16.50 a la compra.
17.90 a la venta.
Banco Azteca:
16.20 a la compra.
17.99 a la venta.
BBVA Bancomer:
16.48 a la compra.
17.61 a la venta.
Banorte:
16.10 a la compra.
17.65 a la venta.
Banamex:
16.82 a la compra.
17.76 a la venta.
Scotiabank:
16.70 a la compra.
18.20 a la venta.
¿Por qué sube el dólar?
Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.
Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.