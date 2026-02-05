¿Se acerca debut? Obed Vargas recibe primera convocatoria con Atlético de Madrid

Una de las grandes noticias del futbol mexicano fue la llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid, procedente del Seattle Sounders. El jugador mexicanoamericano dio grandes destellos de su calidad en el conjunto estadounidense, además de ser uno de los referentes de la Selección Mexicana Sub 20 y ser un habitué en las convocatorias de Javier Aguirre con La Mayor.

Ahora, el nuevo jugador del equipo Colchonero recibió su primera convocatoria de Diego Pablo 'Cholo' Simeone. El estratega argentino eligió a Obed para ir -por lo menos- a la banca, en el duelo de Copa del Rey ante el Real Betis.

Obed Vargas es presentado con el Atleti | @Atleti

¿Quiénes serán los otros convocados del Atlético de Madrid?

Además del mexicano, la convocatoria del Cholo fue la siguiente:

J. Musso, J. M. Giménez, Ruggeri, Mendoza, Koke, Griezmann, Barrios, Álex B., Almada, Oblak, M. Llorente, Lenglet, Molina, Hancko, Marc Pubill, J. Álvarez, Giuliano, Obed Vargas, Lookman, Nico, Le Normand, Esquivel

Obed Vargas en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid | @Atleti

¿Se enfrentará a Álvaro Fidalgo?

Otra de las grandes noticias que tuvo el balompié nacional fue el regreso de Álvaro Fidalgo a Europa, con el Real Betis. El asturiano recibió su primera convocatoria también para enfrentar al Atlético de Madrid; los convocados por Manuel Pellegrini son:

Álvaro Valles, Pau López, Adrián Ortiz, Aitor, Llorente, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Marc Roca, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Pablo García, Abde, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu.

Aunque los dos fueron convocados, será un poco complicado que vean minutos, dado al poco tiempo de adaptación. Tanto Fidalgo como Obed Vargas llegaron hace unos días a territorio ibérico.