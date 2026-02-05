Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se acerca debut? Obed Vargas recibe primera convocatoria con Atlético de Madrid

Obed Vargas ya firmó con Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas ya firmó con Atlético de Madrid | X: @Atleti
Emiliano Arias Pacheco 08:44 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El joven jugador firmó hace unos días con el conjunto Colchonero procedente de los Seattle Sounders

Una de las grandes noticias del futbol mexicano fue la llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid, procedente del Seattle Sounders. El jugador mexicanoamericano dio grandes destellos de su calidad en el conjunto estadounidense, además de ser uno de los referentes de la Selección Mexicana Sub 20 y ser un habitué en las convocatorias de Javier Aguirre con La Mayor.

Ahora, el nuevo jugador del equipo Colchonero recibió su primera convocatoria de Diego Pablo 'Cholo' Simeone. El estratega argentino eligió a Obed para ir -por lo menos- a la banca, en el duelo de Copa del Rey ante el Real Betis.

Obed Vargas es presentado con el Atleti | @Atleti

¿Quiénes serán los otros convocados del Atlético de Madrid?

Además del mexicano, la convocatoria del Cholo fue la siguiente: 

J. Musso, J. M. Giménez, Ruggeri, Mendoza, Koke, Griezmann, Barrios, Álex B., Almada, Oblak, M. Llorente, Lenglet, Molina, Hancko, Marc Pubill, J. Álvarez, Giuliano, Obed Vargas, Lookman, Nico, Le Normand, Esquivel

Obed Vargas en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid | @Atleti

¿Se enfrentará a Álvaro Fidalgo?

Otra de las grandes noticias que tuvo el balompié nacional fue el regreso de Álvaro Fidalgo a Europa, con el Real Betis. El asturiano recibió su primera convocatoria también para enfrentar al Atlético de Madrid; los convocados por Manuel Pellegrini son:

Álvaro Valles, Pau López, Adrián Ortiz, Aitor, Llorente, Bartra, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Marc Roca, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Pablo García, Abde, Riquelme, Chimy Ávila y Bakambu. 

Aunque los dos fueron convocados, será un poco complicado que vean minutos, dado al poco tiempo de adaptación. Tanto Fidalgo como Obed Vargas llegaron hace unos días a territorio ibérico. 

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis
Últimos videos
Lo Último
11:01 Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
10:57 ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
10:48 Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
10:46 Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
10:46 Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
10:45 ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
10:18 Cristiano Ronaldo cumple 41 años en medio de incertidumbre sobre su futuro
09:48 'Home office' en el Mundial 2026, podría ser una realidad
09:32 El futuro de Messi y su regreso al Barça: una decisión en pausa
09:12 San valentín 2026: Esto gastarás para celebrar el 14 de febrero en CDMX
Tendencia
1
Futbol Nacional Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso
2
Futbol Nacional Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
3
Contra ¡Otra vez el cubrebocas! Lo decretan obligatorio por brote de sarampión
4
Futbol Nacional ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
5
Futbol Jorge Sánchez ya está en Grecia para firmar con su nuevo equipo
6
Futbol Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Te recomendamos
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
Contra
05/02/2026
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Contra
05/02/2026
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
05/02/2026
Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Opinión
05/02/2026
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
Futbol
05/02/2026
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
NFL
05/02/2026
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe