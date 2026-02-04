Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Presidente del Atlético de Madrid "borra" a Hugo Sánchez de la historia y cambia nombre a Raúl Jiménez

Hugo Sánchez y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid | MEXSPORT / X:@Atleti
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:50 - 04 febrero 2026
Enrique Cerezo, presidente del Atleti, cometió un grave error en la presentación de Obed Vargas y mancha el legado mexicano en el club Colchonero

La llegada del joven mediocampista Obed Vargas al Atlético de Madrid debía ser un día de celebración para el fútbol mexicano; sin embargo, el discurso de bienvenida del presidente colchonero, Enrique Cerezo, terminó encendiendo las redes sociales y generando una ola de descontento entre los aficionados aztecas.

Obed Vargas es presentado con el Atleti | X: @Atleti

Durante el acto oficial, Cerezo intentó repasar la herencia mexicana en la institución, pero cometió omisiones y errores que muchos han interpretado como un desaire deliberado hacia la historia de los futbolistas de dicho país en el club.

PRESIDENTE DEL ATLETI BORRA A HUGO SÁNCHEZ

La ausencia más estrepitosa en las palabras del directivo fue la de Hugo Sánchez. Pese a que el "Pentapichichi" es una de las figuras más grandes en la historia de la liga española y brilló con el Atlético de Madrid (donde ganó una Copa del Rey y un trofeo Pichichi), Cerezo no lo ha mencionado.

Hugo Sánchez en su etapa con el Atlético de Madrid | MEXSPORT

"Añade su nombre a otros compatriotas que defendieron el escudo, como Luis García, Raúl Rodríguez, Héctor Herrera o Javier Aguirre", afirmó el presidente.

Este gesto ha sido interpretado por algunos aficionados como un acto planificado. Cabe recordar que Hugo Sánchez es una figura divisiva para la hinchada colchonera desde que en 1985 decidió marcharse al acérrimo rival, el Real Madrid, un "pecado" que la directiva y la afición parecen no estar dispuestos a perdonar ni siquiera décadas después.

CAMBIAN APELLIDO A RAÚL JIMÉNEZ

La falta de precisión no terminó ahí. Al listar a los compatriotas de Vargas, Enrique Cerezo le cambió el apellido al actual delantero del Fulham.

Raúl Jiménez en su paso por el Atleti | MEXSPORT

El error al llamar "Rodríguez" a Raúl Jiménez —quien militó una temporada en el club— fue tomado como una falta de respeto hacia un jugador que, aunque tuvo un paso breve, formó parte de la plantilla bajo el mando de Diego Simeone.

BORRAN FIGURAS DEL FEMENIL

La molestia de los aficionados mexicanos creció al notar que el repaso histórico de Cerezo ignoró por completo la rama femenil. El presidente omitió los nombres de Kenti Robles y Charlyn Corral, quienes también dejaron huella en la institución.

Kenti Robles, histórico del Atleti Femenil | X: @Atleti

Mientras Obed Vargas inicia su aventura europea con la ilusión de consolidarse en la élite, su presentación queda marcada por un error y omisión al legado que le futbol mexicano ha dejado en el Atlético de Madrid.

