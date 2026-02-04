Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Fallece participante del reality ‘La Voz’ tras ser atacada por una cobra

El mundo de la música se encuentra de luto por la partida de la artista africana / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:33 - 04 febrero 2026
Una serpiente mordió a Ifunanya Nwangene, promesa del canto en Nigeria

Lo que prometía ser una carrera musical brillante terminó en tragedia. Ifunanya Nwangene, soprano de 26 años y ex participante del reality The Voice Nigeria, falleció tras ser atacada por una serpiente en su propio apartamento en Abuya, Nigeria.

Según reportes de BBC Africa, el ataque ocurrió el pasado sábado 31 de enero alrededor de las 8:00 horas. La artista descansaba en su habitación cuando una serpiente (presuntamente una cobra) se filtró en el cuarto y la mordió.

Ifunanya Nwangene era una soprano de tan solo 26 años y promesa de la música / Especial

No había antídoto para el veneno

A pesar de ser trasladada de inmediato a un centro médico cercano, el veneno neurotóxico fue implacable y la atención médica no contó con el antídoto necesario de forma inmediata. Su muerte fue confirmada al mediodía.

“Su voz no era solo técnica; era pura emoción. Tenía la capacidad de detener el tiempo cuando alcanzaba esas notas altas”, comentaron algunos de sus compañeros en redes sociales.

La pérdida ha estremecido tanto al público general como a la comunidad artística africana. Ifunanya no solo había deslumbrado en The Voice Nigeria, sino que su papel como solista principal en el Amemuso Choir la hizo ganarse el apodo de “Soprano Queen”.

La serpiente entró a su cuarto mientras ella dormía y fue cuando la atacó / Especial

Una muerte que grita por justicia

La noticia no solo provocó luto, también encendió el debate sobre la seguridad en zonas residenciales y la falta de respuesta inmediata ante emergencias médicas por mordeduras de serpiente en Nigeria.

“El contraste entre la belleza de su arte y la crudeza de su muerte ha dejado a sus seguidores en un estado de shock absoluto”, se expuso
Los médicos no pudieron hacer nada tras no contar con un antídoto contra el veneno / Especial

Ifunanya se encontraba preparando su debut como solista. Hoy, en lugar de aplausos, hay silencio. En lugar de estrenos, homenajes. Su talento quedó grabado en quienes vieron en ella a la próxima gran diva de la ópera y el pop nigeriano.

