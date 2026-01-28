Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Luto en la comunidad de Dragon Ball ¡Murió Majin Buu!

Murió el actor que le dio voz a Majin Buu en la versión japonesa/X: @Dexerto
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:46 - 28 enero 2026
Confirman la muerte del actor de doblaje Kōzō Shioya, víctima de una hemorragia cerebral

El mundo del anime está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Kōzō Shioya, el legendario actor de doblaje que dio vida a Majin Buu en Dragon Ball La noticia fue comunicada por Aoni Production, la agencia de talentos que representaba al actor.

¿De qué murió Kozo Shioya?

Shioya, cuya carrera se extendió por más de cuatro décadas, también dejó su huella en otras series de renombre mundial. Entre sus papeles más destacados se encuentran Genzo, Pappag y Weevil en One Piece, Jigumo en Naruto y Motokichi Kinuta en World Trigger. Su voz también fue una constante en la industria de los videojuegos, con participaciones en títulos como Kingdom Hearts II, Metal Gear Solid II y III, y varias entregas de la saga Sengoku Basara.

Kozo Shioya, voz de Majin Buu, murió a los 71 años de edad/X: @TheCartoonBase

Según el comunicado de Aoni Production, Shioya murió el 20 de enero de 2026 a causa de una hemorragia cerebral. «Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindaron durante su vida», rezaba la breve declaración. «El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia. Pedimos disculpas por la demora en la notificación».

Activo en la industria desde la década de 1980, Shioya comenzó su trayectoria con papeles en animes icónicos como Mobile Suit Zeta Gundam, Mobile Suit Gundam ZZ, Transformers: Super-God Masterforce y Ranma 1/2. Sin embargo, fue su interpretación de Majin Buu en Dragon Ball lo que lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndose en una figura querida por millones de seguidores.

El actor encarnó al personaje en casi todas sus apariciones, desde Dragon Ball Z y GT hasta las más recientes Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super, además de los numerosos videojuegos de la franquicia. Shioya supo dar vida a todas las facetas del memorable personaje, desde su forma inicial como Kid Buu hasta su evolución como aliado. La única excepción fue en Dragon Ball Daima (2024-25), donde la versión "Mini" de Majin Buu fue interpretada por Shiho Amuro.

Majin Buu tuvo diferentes evoluciones a lo largo de la saga de Dragon Ball/Facebook: DRAGÓN BALL X 100PRE

¿En cuántas versiones de Dragon Ball participó?

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia de aficionados de todo el mundo. Tanto en Japón como a nivel internacional, muchos seguidores compartieron sus recuerdos y momentos favoritos, destacando cómo la distintiva voz de Shioya los acompañó desde su infancia.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

