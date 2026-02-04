Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Los grandes no hacen tiempo": Técnico de Olimpia critica actitud de América y pone en duda su grandeza

Eduardo Espinel durante le partido de América contra Olimpia | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:48 - 04 febrero 2026
El estratega del equipo hondureño minimizó la historia del equipo azulcrema y lanzó una dura advertencia para el partido de vuelta

Grandeza en duda. América se impuso como visitante ante Olimpia en el partido de ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf, con un gol en los minutos finales por parte de Ramón Juárez. Pero aunque ahora tiene una importante ventaja en la eliminatoria, el club azulcrema fue duramente criticado por el técnico rival, Eduardo Espinel.

Desde antes del partido de este martes 3 de febrero en Tegucigalpa, el estratega charrúa dejó claro que no iba a permitir que su equipo se achicara en el campo y así lo hizo. Luego del gol de Víctor Dávila en la compensación del primer tiempo, Jorge Daniel Álvarez empató al poco tiempo de reanudadas las acciones, pero el tanto de Ramón Juárez le quitó el empate a los Merengues centroamericanos.

Al respecto, Espinel destacó que la diferencia entre planteles no se vio, a pesar de -al menos en valor de mercado- las Águilas valen casi 20 veces más que Olimpia. "Hoy no se vio la diferencia que todos hablaban del América, el gigante de México, con el equipo más grande de Honduras. Todos sabemos que hay diferencias, pero hoy en la cancha no se notó, todo lo contrario".

Ramón Juárez en festejo tras su gol para la victoria de América ante Olimpia en Concachampions | MEXSPORT
¿Qué dijo el técnico de Olimpia de la grandeza de América?

El estratega uruguayo fue más allá en sus comentarios y criticó duramente a los jugadores azulcremas, a quienes acusó de hacer tiempo y cortar el ritmo del partido, algo que -en su opinión- no refleja la grandeza que presume el conjunto de Coapa. "Vimos un América que por momentos hacía cosas raras, hacía tiempo. Los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempo, juegan más al frente. Y bueno, esos son síntomas de que los preocupamos".

Con la derrota 1-2 en casa, a Olimpia no le basta ganar en el compromiso de vuelta, sino que debe hacerlo por diferencia de dos goles o más. "No tenemos nada que perder, todo lo que pueda ser para nosotros puede ser ganancia y vamos de vuelta a poder proponer si nos dejan arrimarnos y buscar el resultado y ganar", aseguró el entrenador uruguayo.

Jugadores de América en festejo de gol en el partido ante Olimpia | MEXSPORT
¿Cuándo es el partido de vuelta entre América y Olimpia?

El partido de vuelta está programado para el miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La última vez que Olimpia se enfrentó a las Águilas en Ciudad de México, fue en la vuelta de los Octavos de Final de la Temporada 2020-21. En aquella ocasión también llegó luego de perder 1-2 en la ida y aunque ganó de visitante 0-1, quedó fuera por el criterio de gol de visitante.

Jugadores de Olimpia en celebración tras su gol contra América | MEXSPORT
En este 2026, América ya sufrió una derrota por diferencia de dos goles, con la derrota 0-2 ante Atlético San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026. Pero en el certamen regional no pierde desde por más de un gol desde la Temporada 2002-2003, cuando luego de perder 1-4 en la ida, Toluca se impuso 0-3 en el Estadio Azteca y mandó el partido a tiempo extra, instancia en la que los Diablos lograron su pase a la Final con gol de Emmanuel Ruiz.

