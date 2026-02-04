Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia

Inter de Milán derrota al Torino en Coppa de Italia I AP
Aldo Martínez 16:53 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo Nerazzurri superó por la mínima la fase de los octavos de final

El Inter Milán sigue siendo el equipo a batir en la Serie A y en la Copa de Italia. Con un rendimiento impresionante, los nerazzurri han logrado posicionarse en la cima de la tabla de clasificación, dejando atrás a sus rivales más cercanos, el AC Milan, Nápoles y Juventus de Turín. El equipo de Cristian Chivu ha demostrado ser un rival formidable, gracias en parte al magnífico trabajo del técnico rumano.

Inter de Milán, gol ante Torino I AP

¿Pudo el Torino frenar la marcha del Inter?

En la noche del partido de cuartos de final de la Coppa de Italia, el Inter de Milán se enfrentó al Torino en el Giuseppe Meazza. El equipo de Marco Baroni llegó al partido con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa, pero el favoritismo del Inter era claro. El partido comenzó con un ritmo intenso, y el Inter de Milán no tardó en tomar la delantera. Un inspirado Ange-Yoan Bonny inauguró el marcador al rebasar la media hora de juego, y Andy Diouf puso tierra de por medio con su diana.

A pesar del gol en contra, el Torino no se rindió y logró reengancharse gracias a Sandro Kulenovic. Sin embargo, el Inter de Milán resistió y logró acceder a las semifinales de la Coppa de Italia. La victoria fue un impulso importante para el equipo de Chivu, que sigue siendo el equipo a batir en la Serie A.

Inter de Milán vs Torino Coppa de Italia I AP

El Inter de Milán ha demostrado ser un equipo sólido y consistente, capaz de superar a sus rivales en diferentes competiciones. Con un juego ofensivo y defensivo bien equilibrado, el equipo de Chivu es un rival formidable para cualquier equipo.

La victoria sobre el Torino fue un paso importante para el Inter de Milán, que sigue siendo el favorito para ganar la Serie A. Sin embargo, el equipo de Chivu sabe que no puede relajarse, ya que la competencia es feroz en la liga italiana.

Inter de Milán derrota a Torino en la Coppa I AP

Inter intratable

En resumen, el Inter de Milán sigue siendo el equipo a batir en la Serie A, gracias a su juego sólido y consistente. La victoria sobre el Torino fue un impulso importante para el equipo de Chivu, que sigue siendo el favorito para ganar la liga.

El Inter de Milán ha demostrado ser un equipo capaz de superar a sus rivales en diferentes competiciones, y su victoria sobre el Torino es un ejemplo de ello. Con un juego ofensivo y defensivo bien equilibrado, el equipo de Chivu es un rival formidable para cualquier equipo.

En la próxima jornada, el Inter de Milán se enfrentará a otro rival importante, y su rendimiento será clave para determinar su futuro en la Serie A.

Cuartos de Final de la Copa de Italia I AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia