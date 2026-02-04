Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?

La SRE recomienda a los ciudadanos mexicanos evitar viajes no esenciales a la zona de conflicto para evitar riesgos de movilidad. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:09 - 04 febrero 2026
La SRE emitió una alerta de viaje y pidió evitar viajar a Irán, Líbano e Israel por los altos riesgos de seguridad en la región.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha emitido una alerta de viaje urgente para sus ciudadanos, recomendando evitar cualquier traslado no esencial a Irán, Líbano e Israel. De acuerdo con la información oficial difundida por la Embajada de México en Irán el pasado 3 de febrero de 2026, el entorno regional enfrenta una escalada de tensiones que podría afectar la integridad física de los viajeros y su capacidad de retorno.

Ante la posible cancelación de vuelos y cierre de aeropuertos en Irán e Israel, el Gobierno de México solicita a sus connacionales planear salidas inmediatas. / iStock

¿Por qué México pide no viakar a Irán, Líbano e Israel?

La decisión del Gobierno mexicano responde a un contexto de "altos riesgos de seguridad" derivados de recientes incidentes militares y diplomáticos en la zona.

"Se desaconseja viajar a Irán y la región por riesgos de seguridad. Verifica vuelos y rutas y sigue nuestras actualizaciones", señaló la autoridad consular a través de sus canales oficiales.

La alerta de viaje se concentra en Irán, Líbano e Israel debido a la reciente escalada de violencia y tensiones militares en la región. / iStock

Recomendaciones para mexicanos en la región

Para los connacionales que ya se encuentran en estos países, la SRE ha emitido una serie de protocolos de emergencia destinados a garantizar su seguridad:

  1. Plan de salida: Reservar el vuelo disponible más próximo hacia un destino seguro, ya que las rutas aéreas podrían sufrir cambios imprevistos.

  2. Registro consular: Inscribirse de inmediato en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) para facilitar la localización en caso de crisis.

  3. Contacto directo: En caso de emergencia, los mexicanos pueden comunicarse al teléfono +98 912 122 4463 o al correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx.

El entorno de seguridad en Medio Oriente se ha deteriorado, motivando a diversos países, incluido México, a emitir alertas de protección para sus ciudadanos. / iStock
