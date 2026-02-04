México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha emitido una alerta de viaje urgente para sus ciudadanos, recomendando evitar cualquier traslado no esencial a Irán, Líbano e Israel. De acuerdo con la información oficial difundida por la Embajada de México en Irán el pasado 3 de febrero de 2026, el entorno regional enfrenta una escalada de tensiones que podría afectar la integridad física de los viajeros y su capacidad de retorno.

Ante la posible cancelación de vuelos y cierre de aeropuertos en Irán e Israel, el Gobierno de México solicita a sus connacionales planear salidas inmediatas. / iStock

¿Por qué México pide no viakar a Irán, Líbano e Israel?

La decisión del Gobierno mexicano responde a un contexto de "altos riesgos de seguridad" derivados de recientes incidentes militares y diplomáticos en la zona.

"Se desaconseja viajar a Irán y la región por riesgos de seguridad. Verifica vuelos y rutas y sigue nuestras actualizaciones", señaló la autoridad consular a través de sus canales oficiales.

La alerta de viaje se concentra en Irán, Líbano e Israel debido a la reciente escalada de violencia y tensiones militares en la región. / iStock

Recomendaciones para mexicanos en la región

Para los connacionales que ya se encuentran en estos países, la SRE ha emitido una serie de protocolos de emergencia destinados a garantizar su seguridad: Plan de salida: Reservar el vuelo disponible más próximo hacia un destino seguro, ya que las rutas aéreas podrían sufrir cambios imprevistos. Registro consular: Inscribirse de inmediato en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) para facilitar la localización en caso de crisis. Contacto directo: En caso de emergencia, los mexicanos pueden comunicarse al teléfono +98 912 122 4463 o al correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx.

El entorno de seguridad en Medio Oriente se ha deteriorado, motivando a diversos países, incluido México, a emitir alertas de protección para sus ciudadanos. / iStock