México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha emitido una alerta de viaje urgente para sus ciudadanos, recomendando evitar cualquier traslado no esencial a Irán, Líbano e Israel. De acuerdo con la información oficial difundida por la Embajada de México en Irán el pasado 3 de febrero de 2026, el entorno regional enfrenta una escalada de tensiones que podría afectar la integridad física de los viajeros y su capacidad de retorno.
¿Por qué México pide no viakar a Irán, Líbano e Israel?
La decisión del Gobierno mexicano responde a un contexto de "altos riesgos de seguridad" derivados de recientes incidentes militares y diplomáticos en la zona.
"Se desaconseja viajar a Irán y la región por riesgos de seguridad. Verifica vuelos y rutas y sigue nuestras actualizaciones", señaló la autoridad consular a través de sus canales oficiales.
Recomendaciones para mexicanos en la región
Para los connacionales que ya se encuentran en estos países, la SRE ha emitido una serie de protocolos de emergencia destinados a garantizar su seguridad:
Plan de salida: Reservar el vuelo disponible más próximo hacia un destino seguro, ya que las rutas aéreas podrían sufrir cambios imprevistos.
Registro consular: Inscribirse de inmediato en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) para facilitar la localización en caso de crisis.
Contacto directo: En caso de emergencia, los mexicanos pueden comunicarse al teléfono +98 912 122 4463 o al correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx.
🇲🇽 Mexicanas y mexicanos: 🚨 #AlertasDeViaje— EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) February 3, 2026
