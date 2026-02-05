Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raphael Veiga hereda el histórico dorsal 23 en el América

Veiga en el Mundial de Clubes con Palmeiras | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:07 - 04 febrero 2026
El nuevo jugador azulcrema se decidió por portar un emblemático número del equipo

El nuevo fichaje brasileño de las Águilas, Raphael Veiga, portará un número con un legado importante en la historia del club, utilizado por figuras emblemáticas que dejaron una huella imborrable por su paso con el equipo de Liga MX.

Tras su presentación oficial como refuerzo del América, se confirmó que Veiga llevará el número 23 en la espalda. Este dorsal evoca recuerdos de grandes jugadores que triunfaron con la camiseta azulcrema, un desafío que el mediocampista brasileño ahora asume.

En los últimos años, el número no ha tenido tanto peso, siendo portado por jugadores como Emilio Lara, Antonio López y Shaggy Martínez, pero a lo largo de la historia varios jugadores hicieron del dorsal 23 parte de la historia de América.

Veiga llevará el 23 con América | X @ClubAmerica

El histórico número de América

Uno de los nombres más recordados con el 23 es el de Kléber Boas. El delantero brasileño, quien militó en el equipo en 2005, se convirtió rápidamente en un ídolo de la afición gracias a su contundencia. En su breve pero exitosa etapa, Boas marcó 37 goles en 61 encuentros, logrando un título de liga, un Campeón de Campeones y un campeonato de goleo.

Otra leyenda que inmortalizó este número fue Daniel ‘Ruso’ Brailovsky. El talentoso mediocampista argentino es considerado uno de los máximos referentes en la historia del club, siendo pieza clave de las Águilas que dominaron el futbol mexicano en la década de los ochenta. Con el 23 en la espalda, el ‘Ruso’ conquistó un tricampeonato de liga (1983-84, 1984-85 y Prode 85) y anotó 35 goles.

Kleber es la más reciente leyenda en portar el 23 | MEXSPORT

Incluso el máximo ídolo americanista, Cuauhtémoc Blanco, portó este número en sus inicios. Aunque debutó con el 37, fue con el 23 cuando su carrera comenzó a despegar en la década de los 90, antes de consolidarse como una leyenda con el icónico número 10.

Otros jugadores que han portado el número

Aunque no todos los jugadores que han portado este número pasarán a la historia como leyendas del equipo, hay algunos jugadores que portaron este jersey que lograron cosas importantes con el equipo e incluso fueron figuras en su momento.

Jugadores como Moises Muñoz el héroe del título de Liga en el 2013 y Duilio Davino multicampeón con el equipo, también llegaron a portar el dorsal 23 que ahora llevará Veiga.

Moises Muñoz también llevó el número 23 | MEXSPORT

Ahora, la responsabilidad recae en Raphael Veiga, quien buscará escribir su propio capítulo de éxito y añadir su nombre a la prestigiosa lista de jugadores que han hecho historia en el América con el número 23.

