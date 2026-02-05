Cuatro días de frío en la CDMX del 5 al 8 de febrero se prevén lluvias y heladas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó sobre un periodo de cuatro días con bajas temperaturas en la Ciudad de México, el cual se extenderá del jueves 5 al domingo 8 de febrero de 2026, de acuerdo con un aviso especial difundido por la dependencia.

Se prevé ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de la capital./ Pixabay

Según el reporte oficial, el descenso térmico comenzará la tarde del jueves 5 de febrero, cuando se esperan condiciones favorables para lluvias ligeras en distintas zonas de la capital, además de una disminución gradual en la temperatura ambiente.

La Ciudad de México registrará cuatro días de bajas temperaturas del 5 al 8 de febrero, informó Protección Civil./ X:@SGIRPC_CDMX

¿Cuándo se registrarán las temperaturas más bajas en la CDMX?

Protección Civil informó que las temperaturas más bajas se presentarán durante la madrugada del viernes 6 de febrero, así como en las madrugadas del sábado 7 y domingo 8, periodos en los que el ambiente será de frío a muy frío, principalmente en zonas altas de la ciudad.

Durante estos días, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados Celsius, con posibilidad de heladas en áreas elevadas. En contraste, por las tardes se prevé un ambiente templado, con máximas que irán de 17 a 22 grados Celsius.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Ante estas condiciones meteorológicas, la SGIRPC exhortó a la población a tomar precauciones para prevenir enfermedades respiratorias y accidentes derivados del uso de calentadores u otros dispositivos.

Las temperaturas más bajas se esperan durante la madrugada del viernes y el fin de semana./ Pixabay

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra abrigarse adecuadamente usando ropa en capas, cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío, así como mantener una buena alimentación e ingerir bebidas calientes.

También se aconsejó ventilar correctamente los espacios en caso de utilizar calentadores, acudir a módulos de salud ante cualquier malestar y mantener actualizado el esquema de vacunación.

Las autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil durante este periodo de bajas temperaturas, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la salud.