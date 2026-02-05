Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Descubren salón de belleza dentro del Senado y lo clausuran tras polémica

Descubren salón de belleza dentro del Senado. / Redes sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:21 - 04 febrero 2026
Un espacio destinado a servicios de estética fue detectado dentro del Senado de la República y cerrado de manera inmediata, luego de que su existencia se hiciera pública y generara cuestionamientos.

La existencia de un sálon de belleza dentro del Senado de la República provocó polémica luego de que se difundieran imágenes del lugar en funcionamiento. Tras hacerse público, el espacio fue clausurado, lo que abrió un debate sobre el uso de instalaciones legislativas y los criterios de austeridad en el recinto.

El espacio contaba con mobiliario y equipo propio de servicios de estética, según imágenes difundidas en redes sociales. / RS

¿Dónde estaba el salón de belleza hallado en el Senado?

El salón de belleza se encontraba al interior del edificio del Senado, acondicionado con sillas, espejos, lavacabezas y herramientas propias de servicios estéticos.

El salón fue cerrado luego de que se generaran cuestionamientos sobre el uso de instalaciones legislativas. / RS

¿Quién autorizó el salón y cómo funcionaba?

Tras la difusión del caso, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, reconoció públicamente la existencia del salón. Aclaró que el Senado no pagaba los servicios y que cada persona cubría el costo de manera individual.

La legisladora señaló que el espacio no representaba un gasto para el erario y que su operación no implicaba recursos públicos destinados a servicios personales.

El salón de belleza operaba dentro de las instalaciones del Senado de la República. / RS

Clausura inmediata tras la difusión del caso

Pese a las explicaciones ofrecidas, el salón de belleza fue clausurado poco después, luego de que el tema generara críticas y cuestionamientos tanto en redes sociales como en la opinión pública.

El salón fue cerrado luego de que se generaran cuestionamientos sobre el uso de instalaciones legislativas. / RS

Hasta el momento, no se ha informado si la clausura será definitiva ni si se realizará una revisión interna sobre la habilitación del espacio y los criterios bajo los cuales se permitió su operación.

