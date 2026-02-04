Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Darán ‘manita de gato’ al embarcadero de Cuemanco rumbo al Mundial 2026

El lugar recibe anualmente a cerca de 250 mil visitantes / FB: @ClaraBrugadaM
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:57 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que se hará una inversión de 89 millones de pesos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inspeccionó el avance de las obras de rehabilitación en el embarcadero de Cuemanco, uno de los puntos turísticos más importantes de Xochimilco

Durante su visita, destacó que se ha destinado una inversión de 89 millones de pesos para estos trabajos, enmarcados en los preparativos de la ciudad para la Copa Mundial de Futbol que inicia en junio.

El embarcadero tendrá una mejor imagen para todos los turistas que vengan al Mundial / FB: @ClaraBrugadaM

Trabajos en marcha en Cuemanco 

Brugada detalló que el proyecto de renovación incluye la implementación de equipamiento sostenible. Se instalará infraestructura verde con ecotecnologías diseñadas para la captación, tratamiento y reutilización del agua de lluvia.

“Lo que siempre hemos soñado se va a poner aquí con un desarrollo ecotecnológico”, afirmó la mandataria. “Además, como decimos, Xochimilco es una parada obligatoria para el turismo”.
Clara Brugada acudió acudió a supervisar los trabajos en el embarcadero de Cuemanco / FB: @ClaraBrugadaM

Lugar de turismo obligado

El embarcadero de Cuemanco, que opera con 216 trajineras, recibe anualmente a cerca de 250 mil visitantes. La jefa de Gobierno subrayó que esta inversión millonaria busca dignificar y mejorar la labor de quienes promueven la riqueza natural y tradicional de la zona.

“Porque no solo es viajar en una trajinera y divertirnos, sino es dar a conocer qué son las chinampas, es dar a conocer la experiencia de producción natural única”, explicó.

Brugada Molina describió a Xochimilco como una prueba del “gran esplendor” de la Ciudad de México, enfatizando la responsabilidad de preservar esta ciudad lacustre. 

“Xochimilco es la ventana a nuestra memoria colectiva, al patrimonio agrícola que sostuvo por siglos a la Ciudad de México con un sistema de producción —el chinampero— inigualable”, añadió.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, quien acompañó a la jefa de Gobierno, señaló que las trajineras de Xochimilco son un atractivo indispensable en las guías turísticas. Informó que las obras de rehabilitación se extienden a otros dos embarcaderos de gran afluencia: Nativitas y Zacapa, y calificó los trabajos como un acto de justicia social, económica y ambiental.

El embarcadero de Cuemanco opera con 216 trajineras y recibe miles de visitantes / FB: @ClaraBrugadaM

Anuncian la creación de un santuario para el ajolote

Durante el recorrido, Clara Brugada anunció que ha solicitado a la secretaria del Medio Ambiente la creación de un santuario para el ajolote. Esta especie endémica, que se encuentra en peligro de extinción, ha sido elegida como imagen oficial de la capital para el Mundial.

La mandataria reconoció que el estado actual de los canales de Xochimilco pone en riesgo la supervivencia del anfibio, por lo que el objetivo es asegurar su “florecimiento” y reproducción.

“Hemos tomado como símbolo al ajolote de Xochimilco para la Ciudad de México; es uno de los grandes temas que tenemos como ciudad”, concluyó Brugada, mientras invitaba a conocer a la mascota oficial de la CDMX para el evento deportivo: un ajolote con un penacho de plumas de colores.
Últimos videos
Lo Último
22:20 Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
22:14 Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
21:49 Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
21:32 Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
21:23 ‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
21:13 EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
21:06 Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?
21:03 Monterrey consigue un agónico empate ante el Xelajú
20:38 ¡Cruz Azul hace cambios! Emmanuel Ochoa será el portero titular ante Vancouver FC
20:24 República Dominicana se impone a Panamá en el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Contra
04/02/2026
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
Futbol
04/02/2026
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Futbol Nacional
04/02/2026
Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
Endrick marcó el gol de la diferencia | X @OL
Futbol
04/02/2026
Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
Futbol
04/02/2026
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
Videos
04/02/2026
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS