Darán ‘manita de gato’ al embarcadero de Cuemanco rumbo al Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inspeccionó el avance de las obras de rehabilitación en el embarcadero de Cuemanco, uno de los puntos turísticos más importantes de Xochimilco.

Durante su visita, destacó que se ha destinado una inversión de 89 millones de pesos para estos trabajos, enmarcados en los preparativos de la ciudad para la Copa Mundial de Futbol que inicia en junio.

El embarcadero tendrá una mejor imagen para todos los turistas que vengan al Mundial / FB: @ClaraBrugadaM

Trabajos en marcha en Cuemanco

Brugada detalló que el proyecto de renovación incluye la implementación de equipamiento sostenible. Se instalará infraestructura verde con ecotecnologías diseñadas para la captación, tratamiento y reutilización del agua de lluvia.

“Lo que siempre hemos soñado se va a poner aquí con un desarrollo ecotecnológico”, afirmó la mandataria. “Además, como decimos, Xochimilco es una parada obligatoria para el turismo”.

Clara Brugada acudió acudió a supervisar los trabajos en el embarcadero de Cuemanco / FB: @ClaraBrugadaM

Lugar de turismo obligado

El embarcadero de Cuemanco, que opera con 216 trajineras, recibe anualmente a cerca de 250 mil visitantes. La jefa de Gobierno subrayó que esta inversión millonaria busca dignificar y mejorar la labor de quienes promueven la riqueza natural y tradicional de la zona.

“Porque no solo es viajar en una trajinera y divertirnos, sino es dar a conocer qué son las chinampas, es dar a conocer la experiencia de producción natural única”, explicó.

Brugada Molina describió a Xochimilco como una prueba del “gran esplendor” de la Ciudad de México, enfatizando la responsabilidad de preservar esta ciudad lacustre.

“Xochimilco es la ventana a nuestra memoria colectiva, al patrimonio agrícola que sostuvo por siglos a la Ciudad de México con un sistema de producción —el chinampero— inigualable”, añadió.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, quien acompañó a la jefa de Gobierno, señaló que las trajineras de Xochimilco son un atractivo indispensable en las guías turísticas. Informó que las obras de rehabilitación se extienden a otros dos embarcaderos de gran afluencia: Nativitas y Zacapa, y calificó los trabajos como un acto de justicia social, económica y ambiental.

El embarcadero de Cuemanco opera con 216 trajineras y recibe miles de visitantes / FB: @ClaraBrugadaM

Anuncian la creación de un santuario para el ajolote

Durante el recorrido, Clara Brugada anunció que ha solicitado a la secretaria del Medio Ambiente la creación de un santuario para el ajolote. Esta especie endémica, que se encuentra en peligro de extinción, ha sido elegida como imagen oficial de la capital para el Mundial.

La mandataria reconoció que el estado actual de los canales de Xochimilco pone en riesgo la supervivencia del anfibio, por lo que el objetivo es asegurar su “florecimiento” y reproducción.