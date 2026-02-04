CDMX exigirá vacuna contra el sarampión para turistas que vengan por el Mundial 2026

Ante la proximidad del Mundial de Fútbol, que iniciará el 11 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una medida preventiva clave: se solicitará a todos los viajeros internacionales que se vacunen contra el sarampión.



El objetivo es frenar la propagación del virus durante el evento deportivo, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La Jefa de Gobierno informó sobre la estrategia para contener el sarampión en la CDMX/X: @ClaraBrugadaM

CDMX enfrenta brote de sarampión previo al Mundial

La capital del país enfrenta actualmente un brote con 113 casos confirmados de sarampión, un incremento considerable respecto a los 40 casos registrados hace un mes, de acuerdo con el Informe Diario del Rebrote de Sarampión de la Secretaría de Salud federal. Pese al aumento, Brugada calificó la cifra como “menor” en comparación con otros estados del norte del país y reiteró el compromiso de su administración: “Frente al Mundial, estamos tratando de garantizar que la Ciudad de México esté muy protegida”.

Hay varios puntos de vacunación en toda la Ciudad de México/X: @SSaludCdMx

Colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores

Ante las advertencias de especialistas en salud por el riesgo de una mayor propagación debido a la afluencia masiva de visitantes, el gobierno capitalino tomará medidas proactivas. Clara Brugada confirmó que solicitará el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para implementar el requisito de vacunación a los viajeros internacionales.

Estaremos solicitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores que (los viajeros) se vacunen, para que cuando lleguen acá se protejan y protejan a la ciudad”, declaró.

La mandataria añadió que esta medida podría extenderse a nivel nacional, siguiendo las directrices de la Secretaría de Salud, y aseguró que su gobierno ya actúa de manera preventiva.

Refuerzan campaña de vacunación en la ciudad

Como parte de la estrategia, se intensificará la campaña de inmunización en toda la Ciudad de México.

Se instalarán más de dos mil módulos de vacunación en puntos estratégicos, como: Estaciones del Metro y Metrobús

Centrales de autobuses

Escuelas

Zonas de alta afluencia Se pondrá especial atención en la Central de Abasto, que recibe más de 400 mil personas diariamente. “En toda la Ciudad de México estamos preparados para la prevención”, subrayó Brugada.

Los menores de edad son los principales afectados por el sarampión/Pixabay

Jóvenes adultos, el grupo más vulnerable

La campaña de vacunación contra el sarampión comenzó en agosto del año pasado, con énfasis en estaciones del Metro y escuelas, logrando una cobertura del 85%. Durante 2025, se aplicaron más de 800 mil dosis. Sin embargo, el rebrote actual afecta principalmente a adultos jóvenes menores de 40 años. Por ello, las autoridades exhortaron a este grupo a recibir la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), disponible en todos los centros de salud de la ciudad. “A vacunarse en la Ciudad de México contra el sarampión”, llamó Brugada.

Vacunación con horarios extendidos