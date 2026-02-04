Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Clausura 2026?

Jugadoras de Tigres y Cruz Azul salen al campo del Estadio Universitario en la vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
Jugadoras de Tigres y Cruz Azul salen al campo del Estadio Universitario en la vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:34 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La mitad del torneo está cerca y todos los puntos en disputa se vuelven clave para los equipos de la Liga MX Femenil

Se acerca la mitad del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y cada partido cobra mayor relevancia. Después de seis fechas disputadas, cuatro equipos siguen invictos, incluido el actual monarca, Tigres, que tiene un compromiso pendiente y por ello está lejos del liderato por ahora.

Además de las Amazonas, América, Rayadas de Monterrey y Chivas no han conocido la derrota después de seis compromisos. Por ahora, las Águilas son líderes con una mejor diferencia de goles y tratarán de extender su buen momento cuando visiten a FC Juárez.

Jana Gutiérrez y Scarlett Camberos celebran un gol en el triunfo 5-1 de América ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Jana Gutiérrez y Scarlett Camberos celebran un gol en el triunfo 5-1 de América ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Las dirigidas por Ángel Villacampa llegan luego de golear 5-1 a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino, mientras que las Bravas vienen de caer 3-2 ante Toluca, por lo que buscarán un triunfo que las regrese a zona de Liguilla. Aunque en su más reciente enfrentamiento, en el Apertura 2025, las de Coapa se impusieron 4-0, la última vez que estos dos equipos jugaron en el a frontera, el partido finalizó con empate 1-1.

Tigres y Cruz Azul, el platillo fuerte de la Jornada 7

Pero más allá del partido de las Águilas, el compromiso que acapara reflectores es el encuentro entre las actuales campeonas y Cruz Azul. Será una reedición de la Semifinal del Apertura 2025, en la cual empataron a un gol en el Estadio Olímpico Universitario en la ida y Tigres se impuso 2-1 en el Estadio Universitario en la vuelta.

Myra Delgadillo se enfrenta a Yirleidis Quejada en el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Myra Delgadillo se enfrenta a Yirleidis Quejada en el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Por lo que ahora las cementeras buscarán revancha y llegan motivadas luego de vencer 3-1 a Querétaro en la Jornada 6, en la cual las Amazonas empataron 2-2 en su visita a Pachuca. Sin embargo, no será un reto sencillo para las dirigidas por Diego Testas, pues hasta ahora, ante rivales directos por un lugar en Liguilla solo tiene un triunfo: 1-0 contra Tuzas. A cambio tiene empates ante Chivas (0-0) y Juárez (1-1), y derrota frente a Rayadas (2-1).

Después de este juego, Cruz Azul se enfrentará a América y necesita sumar ante ambos si no quiere rezagarse en la pelea por clasificar a la Fiesta Grande. En cuanto a las de la UANL, además de Pachuca, de los equipos en el Top 8 solo ha enfrentado a Toluca y se impuso 1-2 en el Nemesio Diez. Por lo que ahora en casa parte como favorita ante la Máquina, que nunca ha ganado ante Tigres y los únicos tres empates que logró los hizo en Ciudad de México.

Alex Godínez corta un centro en el partido de Cruz Azul contra Tigres en la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
Alex Godínez corta un centro en el partido de Cruz Azul contra Tigres en la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

  • Toluca vs Atlético San Luis | Miércoles 4 de febrero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

  • Querétaro vs León | Jueves 5 de febrero | 17:00 hrs | Fox One y Tubi

  • Necaxa vs Chivas | Jueves 5 de febrero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

  • FC Juárez vs América | Jueves 5 de febrero | 19:06 hrs | Fox One y Tubi

  • Tigres vs Cruz Azul | Jueves 5 de febrero | 21:00 hrs | Fox One

  • Atlas vs Pumas | Jueves 5 de febrero | 21:06 hrs | Fox One y Tubi

  • Puebla vs Santos | Viernes 6 de febrero | 15:45 hrs | Fox One y Tubi

  • Pachuca vs Mazatlán | Viernes 6 de febrero | 19:06 hrs | Fox One y Tubi

  • Rayadas vs Tijuana | Viernes 6 de febrero | 20:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia