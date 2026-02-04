Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Clausura 2026?

Se acerca la mitad del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y cada partido cobra mayor relevancia. Después de seis fechas disputadas, cuatro equipos siguen invictos, incluido el actual monarca, Tigres, que tiene un compromiso pendiente y por ello está lejos del liderato por ahora.

Además de las Amazonas, América, Rayadas de Monterrey y Chivas no han conocido la derrota después de seis compromisos. Por ahora, las Águilas son líderes con una mejor diferencia de goles y tratarán de extender su buen momento cuando visiten a FC Juárez.

Jana Gutiérrez y Scarlett Camberos celebran un gol en el triunfo 5-1 de América ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Las dirigidas por Ángel Villacampa llegan luego de golear 5-1 a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino, mientras que las Bravas vienen de caer 3-2 ante Toluca, por lo que buscarán un triunfo que las regrese a zona de Liguilla. Aunque en su más reciente enfrentamiento, en el Apertura 2025, las de Coapa se impusieron 4-0, la última vez que estos dos equipos jugaron en el a frontera, el partido finalizó con empate 1-1.

Tigres y Cruz Azul, el platillo fuerte de la Jornada 7

Pero más allá del partido de las Águilas, el compromiso que acapara reflectores es el encuentro entre las actuales campeonas y Cruz Azul. Será una reedición de la Semifinal del Apertura 2025, en la cual empataron a un gol en el Estadio Olímpico Universitario en la ida y Tigres se impuso 2-1 en el Estadio Universitario en la vuelta.

Myra Delgadillo se enfrenta a Yirleidis Quejada en el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Por lo que ahora las cementeras buscarán revancha y llegan motivadas luego de vencer 3-1 a Querétaro en la Jornada 6, en la cual las Amazonas empataron 2-2 en su visita a Pachuca. Sin embargo, no será un reto sencillo para las dirigidas por Diego Testas, pues hasta ahora, ante rivales directos por un lugar en Liguilla solo tiene un triunfo: 1-0 contra Tuzas. A cambio tiene empates ante Chivas (0-0) y Juárez (1-1), y derrota frente a Rayadas (2-1).

Después de este juego, Cruz Azul se enfrentará a América y necesita sumar ante ambos si no quiere rezagarse en la pelea por clasificar a la Fiesta Grande. En cuanto a las de la UANL, además de Pachuca, de los equipos en el Top 8 solo ha enfrentado a Toluca y se impuso 1-2 en el Nemesio Diez. Por lo que ahora en casa parte como favorita ante la Máquina, que nunca ha ganado ante Tigres y los únicos tres empates que logró los hizo en Ciudad de México.

Alex Godínez corta un centro en el partido de Cruz Azul contra Tigres en la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7

