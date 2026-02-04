Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Clausura 2026?
Se acerca la mitad del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y cada partido cobra mayor relevancia. Después de seis fechas disputadas, cuatro equipos siguen invictos, incluido el actual monarca, Tigres, que tiene un compromiso pendiente y por ello está lejos del liderato por ahora.
Además de las Amazonas, América, Rayadas de Monterrey y Chivas no han conocido la derrota después de seis compromisos. Por ahora, las Águilas son líderes con una mejor diferencia de goles y tratarán de extender su buen momento cuando visiten a FC Juárez.
Las dirigidas por Ángel Villacampa llegan luego de golear 5-1 a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino, mientras que las Bravas vienen de caer 3-2 ante Toluca, por lo que buscarán un triunfo que las regrese a zona de Liguilla. Aunque en su más reciente enfrentamiento, en el Apertura 2025, las de Coapa se impusieron 4-0, la última vez que estos dos equipos jugaron en el a frontera, el partido finalizó con empate 1-1.
Tigres y Cruz Azul, el platillo fuerte de la Jornada 7
Pero más allá del partido de las Águilas, el compromiso que acapara reflectores es el encuentro entre las actuales campeonas y Cruz Azul. Será una reedición de la Semifinal del Apertura 2025, en la cual empataron a un gol en el Estadio Olímpico Universitario en la ida y Tigres se impuso 2-1 en el Estadio Universitario en la vuelta.
Por lo que ahora las cementeras buscarán revancha y llegan motivadas luego de vencer 3-1 a Querétaro en la Jornada 6, en la cual las Amazonas empataron 2-2 en su visita a Pachuca. Sin embargo, no será un reto sencillo para las dirigidas por Diego Testas, pues hasta ahora, ante rivales directos por un lugar en Liguilla solo tiene un triunfo: 1-0 contra Tuzas. A cambio tiene empates ante Chivas (0-0) y Juárez (1-1), y derrota frente a Rayadas (2-1).
Después de este juego, Cruz Azul se enfrentará a América y necesita sumar ante ambos si no quiere rezagarse en la pelea por clasificar a la Fiesta Grande. En cuanto a las de la UANL, además de Pachuca, de los equipos en el Top 8 solo ha enfrentado a Toluca y se impuso 1-2 en el Nemesio Diez. Por lo que ahora en casa parte como favorita ante la Máquina, que nunca ha ganado ante Tigres y los únicos tres empates que logró los hizo en Ciudad de México.
¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Toluca vs Atlético San Luis | Miércoles 4 de febrero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil
Querétaro vs León | Jueves 5 de febrero | 17:00 hrs | Fox One y Tubi
Necaxa vs Chivas | Jueves 5 de febrero | 18:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil
FC Juárez vs América | Jueves 5 de febrero | 19:06 hrs | Fox One y Tubi
Tigres vs Cruz Azul | Jueves 5 de febrero | 21:00 hrs | Fox One
Atlas vs Pumas | Jueves 5 de febrero | 21:06 hrs | Fox One y Tubi
Puebla vs Santos | Viernes 6 de febrero | 15:45 hrs | Fox One y Tubi
Pachuca vs Mazatlán | Viernes 6 de febrero | 19:06 hrs | Fox One y Tubi
Rayadas vs Tijuana | Viernes 6 de febrero | 20:00 hrs | Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil