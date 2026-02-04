Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“El Mini Lic”, Dámaso López Serrano, es sentenciado a cinco años en EU por intento de distribución de fentanilo

Autoridades estadounidenses detectaron el intento de distribución mediante una operación encubierta./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:58 - 04 febrero 2026
La sentencia revive la posibilidad de que sea extraditado a México, donde es señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez

Un tribunal federal de Alexandria, Virginia, sentenció este miércoles a Dámaso López Serrano a cinco años de prisión por el delito de intento de distribución de drogas sintéticas fabricadas con fentanilo, luego de que se declarara culpable en mayo pasado.

López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez, exoperador del cártel de Sinaloa, fue detenido nuevamente tras violar las condiciones de su libertad supervisada en Estados Unidos, la cual le había sido concedida luego de una condena previa por narcotráfico.

López Serrano es hijo de Dámaso López Núñez, exoperador del cártel de Sinaloa./ RS

¿Por qué fue condenado nuevamente “El Mini Lic”?

De acuerdo con el expediente judicial, López Serrano intentó coordinar la entrega de aproximadamente tres kilos de fentanilo para su distribución en Los Ángeles, mientras se encontraba bajo supervisión federal como testigo cooperante de las autoridades estadounidenses.

La operación fue detectada por la DEA y ejecutada por el FBI mediante un operativo encubierto, en el que agentes se hicieron pasar por compradores. El juez federal Anthony Trenga determinó que la reincidencia y la violación del acuerdo de cooperación ameritaban una nueva sentencia de prisión.

El acusado violó su libertad supervisada al reincidir en actividades de narcotráfico./ RS

Este no fue el primer proceso penal contra López Serrano. En 2022, un tribunal federal en San Diego lo había sentenciado a “tiempo cumplido” y cinco años de libertad condicional, luego de que solicitara clemencia y expresara su intención de rehacer su vida tras pasar cinco años encarcelado.

¿Podría ser extraditado a México tras esta sentencia?

El gobierno de México ha solicitado la extradición de López Serrano desde 2020, al acusarlo como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y fundador del semanario Ríodoce, ocurrido en Culiacán en 2017.

La sentencia podría abrir la puerta a una eventual extradición a México./ RS

Hasta ahora, Estados Unidos había rechazado la extradición al considerar que López Serrano era un testigo protegido que aportaba información relevante a la justicia estadounidense. Sin embargo, con esta nueva condena, autoridades podrían reconsiderar su entrega a México, según reportes judiciales.

En México es señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez./ RS

Tanto López Serrano como su padre han sostenido que los responsables de ordenar el homicidio de Valdez fueron los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Durante el juicio de Guzmán Loera en Nueva York, Dámaso López Núñez declaró que el asesinato fue ordenado por ellos.

