Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego

Pumas tuvo un amargo debut en la Concacaf Champions Cup 2026, al caer de manera contundente en su visita a San Diego. A pesar de un inicio prometedor, el equipo mexicano fue superado y terminó con un marcador adverso de 4-1 en el partido de Ida.

Efraín Juárez en Pumas I IMAGO7

El encuentro comenzó de forma ideal para los universitarios, al adelantarse con una destacada anotación de Robert Morales. Sin embargo, el conjunto de la MLS reaccionó y, con el paso de los minutos, impuso su dominio en el campo y exhibió una clara superioridad que se reflejó en el resultado final. La victoria deja a San Diego con un pie en la siguiente fase del torneo.

Este duro revés ha generado un profundo malestar tanto en el plantel como entre los seguidores del club, quienes esperaban un desempeño más competitivo en su primer compromiso internacional. Tras el gol del empate, Pumas no encontró la manera de reajustar su estrategia y mostró importantes debilidades defensivas que el equipo local supo capitalizar.

Efraín Juárez da órdenes | MEXSPORT

¿Qué dijo Efraín Juárez tras la derrota ante San Diego?

"Durante 60 minutos, todo estaba saliendo a la perfección, justo como lo habíamos planeado… Después de eso, el equipo no tuvo capacidad de reacción y cometimos errores puntuales… Lo importante es que marcamos un gol de visita", comentó Juárez

Pumas buscará una hazaña para darle la vuelta a la eliminatoria. El partido de revancha se disputará el próximo martes 10 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo de Juárez recibirá a San Diego FC con la complicada tarea de remontar una serie que se presenta muy desfavorable.

Pumas buscará la hazaña

"El segundo tiempo se juega el martes en casa. Ya demostramos que cuando el equipo es agresivo, puede hacer muchos goles en casa", sentenció Efraín Juárez sobre la serie ante San Diego.