Futbol

Fanáticos de Saint-Maximin se lanzan en contra del América: "Equipo de mier.."

Aficionados defendieron a Allan Saint-Maximin tras su salida de América | MEXSPORT
Rafael Trujillo 20:15 - 03 febrero 2026
Múltiples aficionados franceses criticaron al club azulcrema por la polémica salida del jugador

América se alista para disputar su primer partido tras la salida oficial de Allan Saint-Maximin al medirse al Olimpia de Honduras en la Liga de Campeones de la Concacaf. Aunque tanto el jugador francés como el equipo azulcrema ya piensan en su caminos separados, algunos aficionados siguen uniéndolos.

Las Águilas compartieron una publicación en redes sociales donde anunciaron su partido de Concachampions ante el club centroamericano, sin embargo, múltiples aficionados y seguidores de Maximin, decidieron lanzarse contra el equipo mexicano.

¿La polémica salida de Maximin?

Hace tan sólo tres días América que hizo oficial el adiós del francés, luego de menos de dos torneos en las filas azulcremas, en las que dejó chispazos, muchos videos en redes sociales, pero no mucha producción dentro del terreno de juego.

El tema de Maxi en México se complicó en la última semana, pues los hijos del galo sufrieron un episodio de racismo en nuestro país, algo que el mismo futbolista reprobó. La situación escaló luego de que la estrella francesa utilizara sus redes sociales para visibilizar la discriminación que han enfrentado sus hijos. En un mensaje contundente, Saint-Maximin enfatizó que no tolerará faltas de respeto por el origen de su familia.

Saint Maximin con el uniforme del Lens | X: @RCLens
Esta situación parece haber roto la relación del futbolista con la Liga MX, obligándolo a forzar su salida del equipo y regresar a Francia. Aunque su salida parece haber sido algo que América no buscaba, los aficionados de Maximin no lo han visto de esta forma.

Cabe destacar que, la molestia por la salida también llegó del lado de los aficionados azulcremas quienes se lanzaron en contra del jugador con comentarios ofensivos en la publicación en X de la presentación de Maximin con su nuevo equipo Lens. La mayoría de mensajes fueron tachando de poco profesional al galo, quien solamente estuvo unos meses en México tras la gran expectativa que generó su fichaje, obligando al equipo a quitar los comentarios en la publicación.

Saint-Maximin en calentamiento con América | MEXSPORT
Las críticas de los franceses

Esta salida polémica ha sido criticada por los seguidores del futbolista francés, incluso muchos de ellos lanzaron ofensas en contra del equipo azulcrema, Además algunos lanzaron su apoyo al Olimpia pensando en la derrota de las Águilas en la Liga de Campeones.

"Tus aficionados son una vergüenza para el futbol", "Esperamos la derrota", "¡Que se jodan! ¡Derrota para los perdedores de América!", "Club de mier.., hinchas de mier.., no hay alma en este club, esperamos una buena y gran derrota para ti", "te deseamos una buena derrota", fueron algunos de los comentarios en la publicación de las Águilas.

IMAGO 7
