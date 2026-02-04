Durdevic aterriza en Monterrey para firmar con Rayados: "Será difícil suplir a Berterame"
El nuevo delantero de Rayados, Uroš Đurđević, llegó a la ciudad de Monterrey para reportar con Rayados, para suplir la baja de Germán Berterame quien se marchó a la MLS con Inter Miami.
DIFÍCIL SUPLIR A BERTERAME
“Berte es un jugador bueno, un goleador. Marcó muchos goles aquí y será difícil pero haré todo lo posible por ayudar en la cancha a mis compañeros.”
"Eso es el sueño de los delanteros. Meter goles y ganar esos campeonatos pero yo pongo al equipo en primer sitio.”
De este modo, el serbio dejó en claro que tras venir del Atlas, no necesita tiempo para adaptarse.
"Seguro que sí, conozco bien la Liga MX, ya llevo año y medio. Eso me va a ayudar mucho, no necesito tiempo para adaptarme.”
DURDEVIC RECONOCE LA GRANDEZA DE RAYADOS
Đurđević, mencionó la importancia de llegar a un equipo como Monterrey.
“Feliz de venir a este club tan grande, agradecido por darme esta oportunidad de venir a jugar aquí a este equipo con grandes jugadores y mucha calidad. Vine a pelear por el campeonato.”
Te puede interesar