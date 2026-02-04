Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Durdevic aterriza en Monterrey para firmar con Rayados: "Será difícil suplir a Berterame"

Uros Durdevic llega a Monterrey | RÉCORD
Ricardo Olivares 21:13 - 03 febrero 2026
El delantero serbio llega procedente de Atlas para firmar contrato y reportar con Monterrey

El nuevo delantero de Rayados, Uroš Đurđević, llegó a la ciudad de Monterrey para reportar con Rayados, para suplir la baja de Germán Berterame quien se marchó a la MLS con Inter Miami.

Durdevic anotó en contra de León | Imago7

DIFÍCIL SUPLIR A BERTERAME

“Berte es un jugador bueno, un goleador. Marcó muchos goles aquí y será difícil pero haré todo lo posible por ayudar en la cancha a mis compañeros.”

"Eso es el sueño de los delanteros. Meter goles y ganar esos campeonatos pero yo pongo al equipo en primer sitio.”

De este modo, el serbio dejó en claro que tras venir del Atlas, no necesita tiempo para adaptarse.

"Seguro que sí, conozco bien la Liga MX, ya llevo año y medio. Eso me va a ayudar mucho, no necesito tiempo para adaptarme.”

DURDEVIC RECONOCE LA GRANDEZA DE RAYADOS

Đurđević, mencionó la importancia de llegar a un equipo como Monterrey.

“Feliz de venir a este club tan grande, agradecido por darme esta oportunidad de venir a jugar aquí a este equipo con grandes jugadores y mucha calidad. Vine a pelear por el campeonato.”
