Futbol

Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame

Uros Durdevic | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:23 - 01 febrero 2026
El delantero del Atlas fue del agrado de la directiva regiomontana para cubrir el puesto, con información de Multimedios Deportes

Rayados de Monterrey ya trabaja a toda velocidad en su reestructuración ofensiva tras la salida de Germán Berterame, quien dejó el club para sumarse al Inter Miami de Lionel Messi. Con el Clausura 2026 en marcha y la exigencia de pelear en lo más alto, el equipo regiomontano se movió rápido para encontrar a su nuevo delantero centro.

De acuerdo con información de Multimedios Deportes, el elegido sería Uros Durdevic, atacante del Atlas, quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de La Pandilla. La directiva busca un “9” con presencia, experiencia en la Liga MX y capacidad inmediata para marcar diferencia en partidos cerrados.

Germán Berterame | IMAGO7

El movimiento no solo responde a la necesidad de cubrir una baja importante, sino también a la intención de mantener el nivel competitivo del plantel. Rayados apunta a un perfil que pueda adaptarse rápido al sistema y sostener el poder ofensivo que el club ha mostrado en los últimos torneos.

Si no ocurre ningún contratiempo, Durdevic firmaría un contrato por dos años y medio, lo que le daría a Monterrey margen para consolidarlo como una pieza clave en el ataque. El acuerdo también reflejaría una apuesta de estabilidad en una zona donde los cambios suelen impactar directamente en los resultados.

Uros Durdevic, el '9' que Rayados busca para reforzarse en el Clausura 2026

Durdevic llega con credenciales fuertes dentro del futbol mexicano. Su rendimiento con Atlas lo convirtió en un delantero confiable, capaz de aparecer en el área con olfato goleador y con recursos para definir en pocos toques, algo que Rayados necesita para sostener su estilo ofensivo.

Además, el serbio ya sabe lo que es destacar a lo grande: fue Campeón de Goleo en México, un logro que lo pone en una lista reducida de atacantes que han demostrado regularidad y contundencia. En Monterrey ven ese antecedente como una garantía para competir al máximo nivel.

Uros Durdevic | IMAGO7

La posible incorporación también tiene lectura estratégica: Rayados no quiere perder peso en el área tras la salida de Berterame y pretende mantener una plantilla capaz de resolver partidos tanto por volumen de juego como por eficacia en momentos decisivos.

¿Qué puede cambiar en Rayados con Durdevic como nuevo delantero?

En caso de concretarse, Durdevic podría aportar una referencia clara en el ataque, facilitando el juego de los extremos y de los mediocampistas que llegan desde atrás. Su presencia ayudaría a que Monterrey tenga más opciones en centros, segundas jugadas y definición dentro del área.

Uros Durdevic | IMAGO7
