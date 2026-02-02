Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco

Sede del Super Bowl LX | AP
Emiliano Arias Pacheco 00:00 - 02 febrero 2026
Los Campeones de la Conferencia Americana Nacional aterrizaron en la semana previa al Juego Grande

La semana del Super Bowl ya comenzó. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots llegaron a San Francisco para disputar la edición LX del Juego Grande y la disputa por el Trofeo Vince Lombardi.

Los primeros en llegar a California fueron los Patriots, quienes descendieron de su avión para recibir una gorra conmemorativa con el logo del Super Bowl LX. Momentos después, los Seahawks hicieron lo propio y también recibieron su cachucha.

El lunes comenzarán las actividades del Super Bowl, con el ya famoso Opening Night, en el Centro de Transmisiones de San José. Será el primer careo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, para esperar solamente unos pocos días para que se dé la patada de salida en el Levi 's Stadium en el Super Bowl LX.

El Opening Night tendrá la presentación de los equipos, en el que cada uno subirá al escenario. Posteriormente de la presentación, varios jugadores, entrenadores y staff de las dos instituciones estarán sentados para una conferencia de prensa en conjunto.

¿Cómo llegaron los New England Patriots al Super Bowl LX?

Los Pats regresaron al Juego Grande desde su última participación en el Super Bowl LIII. Bill Belichick y Tom Brady dejaron Foxborough para otra clase de retos, pero Mike Vrabel y Drake Maye tomaron dicha batuta de los futuros miembros del Salón de la Fama para hacer un gran recorrido de Playoffs.

New England derrotó en el Duelo de Comodines a Los Angeles Chargers, con una gran actuación de la defensiva, capturando en seis ocasiones a Justin Herbert. El Juego Divisional fue una actuación vergonzosa de C.J. Stroud con los Houston Texans, lo que provocó una victoria más; mientras que en el Campeonato de la AFC aprovecharon la lesión de Bo Nix y las condiciones climáticas para derrotar a los Denver Broncos.

New England Patriots | AP

¿Cómo llegaron los Seattle Seahawks al Super Bowl LX?

Mike Macdonald y la gerencia de los Seahawks confiaron en Sam Darnold para llevar al equipo lejos, algo que logró con creces. El mariscal de campo, acompañado de un gran grupo de receptores y una defensiva implacable, logró ser el sembrado número uno de la Conferencia Nacional, con un gran dominio en la recta final de la Temporada Regular.

Ya en los Playoffs, Seattle le propinó una paliza a los San Francisco 49ers, con una actuación para el recuerdo de Kenneth Walker; mientras que el Campeonato de la NFC fue un tiroteo entre Matthew Stafford y Sam Darnold, con el exmariscal de campo de los Jets saliendo avante ante Los Angeles Rams.

Seattle Seahawks | AP
