NFL

Drake Maye busca igualar récord de Tom Brady el Super Bowl LX

Drake Maye busca ganar su primer Super Bowl | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:48 - 29 enero 2026
El joven mariscal de campo busca darle a los Patriots un Vince Lombardi en su segundo año con la franquicia

La sombra de Tom Brady es alargada en Foxborough, pero Drake Maye parece estar construyendo su propia narrativa con una velocidad sorprendente. Si los New England Patriots logran alzarse con el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX, el joven mariscal de campo alcanzaría una marca que definiría su carrera: ganar un campeonato de la NFL en apenas su segunda temporada con la franquicia, igualando la hazaña histórica del legendario "TB12".

Drake Maye llega a su priemer Super Bowl | AP

MAYE BUSCA SEGUIR LOS PASOS DE BRADY

Aunque el destino podría ser el mismo, el origen de ambas historias no podría ser más diferente. Tom Brady llegó a los Patriots en el año 2000 con un perfil bajo, seleccionado en la sexta ronda del Draft. No fue sino hasta su segundo año (2001) cuando una lesión de Drew Bledsoe le abrió las puertas de la titularidad, culminando aquella campaña con una victoria épica en el Super Bowl XXXVI contra los Rams.

Por el contrario, Drake Maye llegó con la etiqueta de "salvador". Seleccionado como el QB franquicia del futuro, Maye no tuvo que esperar un golpe de azar; se hizo con el control de la ofensiva desde su primera temporada, asumiendo la responsabilidad de liderar la reconstrucción del equipo más laureado del siglo XXI.

Tom Brady ganó seis Super Bowls con Patriots | AP

LA HAZAÑA DE IGUALAR A BRADY

Igualar a Brady en su segundo año no es solo una estadística; es una declaración de intenciones. Mientras que Brady demostró que la resiliencia y el aprovechamiento de las oportunidades dictan el éxito, Maye está demostrando que su talento puede acelerar los procesos de maduración de un equipo en transición.

La posibilidad de ver a Drake Maye levantando el trofeo en febrero de 2026 mantiene a la afición de New England con una expectativa que no se sentía en años. Pensar que Maye puede ser 'el nuevo Brady' es aventurado, sin embargo, si puede ser el comienzo de una carrera llena de éxitos para el joven mariscal de campo.

Drake Maye en su segunda temporada con New England | AP

Etiquetas relacionadas:
NFL
