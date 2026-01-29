Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Tom Brady defiende a Bill Belichick al no ser incluido en el Salón de la Fama de la NFL

Tom Brady defiende a Bill Belichick | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:39 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exmariscal de campo alzó la voz ante el comité del Salón de la Fama al dejar fuera a un entrenador que ganó seis veces el Super Bowl

A la defensa de su entrenador. En días recientes se dio a conocer a los finalistas de la clase 2026 para entrar al Salón de la Fama de la NFL y sorprendió en demasía no ver el nombre de Bill Belichick entre los nominados. A raíz de esto, cientos de criticas se han dado al respecto y Tom Brady no se quedó atrás, defendiendo a quién fue su entrenador por casi dos décadas y con quien construyó una dinastía en New England.

Bil Bilichick no entró al Salón de la Fama en 2026 | AP

El siete veces ganador del Super Bowl y hoy analista de FOX, Tom Brady, señaló que le parece una locura que el comité no haya elegido a Bill Belichick para ingresar al HOF (Salón de la Fama) y si el ex Head Coach de los Patriots no merece estar ahí, entonces ningún otro entrenador tiene el derecho.

TOM BRADY DEFIENDE A BELICHICK

"No lo entiendo. Es decir, estuve con él todos los días. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primer intento, entonces ningún entrenador debería serlo, lo cual es completamente ridículo porque hay personas que lo merecen"

A pesar de que en sus últimos años en los Patriots la relación con Belichick se desgastó, Tom Brady no dudó en defenderlo a capa y espada y señaló que si tuviera que elegir a un entrenador para asegurar levantar un trofeo Vince Lombardi, sería siempre él.

"Es increíble. No hay ningún entrenador para el que preferiría jugar. Si tuviera que elegir un entrenador para ganar un Super Bowl, en una sola temporada, elegiría a Bill Belichick. Así que con eso basta."
Tom Brady actualmente es analista de FOX | AP

¿POR QUÉ BILL BELICHIK NO ENTRÓ DEL SALÓN DE LA FAMA?

El Salón de la Fama cuenta con un comité de 50 personas, el cual está conformado entre periodistas y expertos, mismo que votan en diferentes etapas hasta conseguir a 15 finalistas y los ganadores se dan a conocer durante la semana del Super Bowl.

Es importante señalar que es prácticamente un hecho que Bil Belichick sí entrará al Salón de la Fama de la NFL, sin embargo, no lo hará este año y eso es lo que ha causado bastante polémica.

Entrenadores y jugadores que tienen carreras llenas de éxitos y múltiples anillos de Super Bowl normalmente son "First Ballot Hall of Famer", es decir, entran al Salón de la Fama en su primera oportunidad pues no hay duda alguna de su legado en la NFL. Bill Belichick a pesar de sus seis anillos, tendrá que esperar por lo menos un año más como si se tratase de un simple mortal.

Belichik no es First Ballot Hall of Famer | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal