Tom Brady defiende a Bill Belichick al no ser incluido en el Salón de la Fama de la NFL

A la defensa de su entrenador. En días recientes se dio a conocer a los finalistas de la clase 2026 para entrar al Salón de la Fama de la NFL y sorprendió en demasía no ver el nombre de Bill Belichick entre los nominados. A raíz de esto, cientos de criticas se han dado al respecto y Tom Brady no se quedó atrás, defendiendo a quién fue su entrenador por casi dos décadas y con quien construyó una dinastía en New England.

Bil Bilichick no entró al Salón de la Fama en 2026 | AP

El siete veces ganador del Super Bowl y hoy analista de FOX, Tom Brady, señaló que le parece una locura que el comité no haya elegido a Bill Belichick para ingresar al HOF (Salón de la Fama) y si el ex Head Coach de los Patriots no merece estar ahí, entonces ningún otro entrenador tiene el derecho.

TOM BRADY DEFIENDE A BELICHICK

"No lo entiendo. Es decir, estuve con él todos los días. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primer intento, entonces ningún entrenador debería serlo, lo cual es completamente ridículo porque hay personas que lo merecen"

A pesar de que en sus últimos años en los Patriots la relación con Belichick se desgastó, Tom Brady no dudó en defenderlo a capa y espada y señaló que si tuviera que elegir a un entrenador para asegurar levantar un trofeo Vince Lombardi, sería siempre él.

"Es increíble. No hay ningún entrenador para el que preferiría jugar. Si tuviera que elegir un entrenador para ganar un Super Bowl, en una sola temporada, elegiría a Bill Belichick. Así que con eso basta."

Tom Brady actualmente es analista de FOX | AP

¿POR QUÉ BILL BELICHIK NO ENTRÓ DEL SALÓN DE LA FAMA?

El Salón de la Fama cuenta con un comité de 50 personas, el cual está conformado entre periodistas y expertos, mismo que votan en diferentes etapas hasta conseguir a 15 finalistas y los ganadores se dan a conocer durante la semana del Super Bowl.

Es importante señalar que es prácticamente un hecho que Bil Belichick sí entrará al Salón de la Fama de la NFL, sin embargo, no lo hará este año y eso es lo que ha causado bastante polémica.

Entrenadores y jugadores que tienen carreras llenas de éxitos y múltiples anillos de Super Bowl normalmente son "First Ballot Hall of Famer", es decir, entran al Salón de la Fama en su primera oportunidad pues no hay duda alguna de su legado en la NFL. Bill Belichick a pesar de sus seis anillos, tendrá que esperar por lo menos un año más como si se tratase de un simple mortal.