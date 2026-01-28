El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano

Santa Clara como sede, Bad Bunny en el medio tiempo y tres jugadores en el campo. El Super Bowl LX será un evento histórico en la NFL y que contará con una importante presencia latinoamericana. De hecho, será la primera ocasión que en el partido por el título, uno de los dos equipos participantes tenga en su roster a tres jugadores con ascendencia latina.

Serán los New England Patriots, que buscarán su séptimo anillo de Super Bowl contra los Seattle Seahawks, los responsables de este momento histórico, con la participación del esquinero colombiano Christian González (23 años), el pateador venezolano Andy Borregales (22 años) y el safety panameño Jaylinn Hawkins (28 años) en su plantilla.

Christian González en celebración con los Patriots ante Broncos | AP

Andy Borregales, de Venezuela hasta San Francisco

En una Final de Conferencia en la cual tanto los Patriots como los Broncos fallaron dos goles de campo, a Andy Borregales le bastó concretar un intento de 23 yardas en el tercer cuarto para darle el triunfo 10-7 a Nueva Inglaterra. Fue su cuarto gol de campo en la postemporada para el venezolano de 23 años, el número 31 en su campaña debut en la NFL.

Nacido en Caracas, Venezuela, llegó a Estados Unidos con su familia apenas con un año de edad. Fue seleccionado en el pick 182 en la sexta ronda en el Draft 2025 y con ello se convirtió en el cuarto jugador nacido venezolano en llegar a la NFL. Alan Pringle, Pat Ragusa y el hermano mayor de Andy, José Borregales, forman parte de la lista, aunque ninguno de los tres trascendió.

En el caso del menor de los Borregales, le ganó la partida a John Parker Romo como pateador titular para esta Temporada 2025. Ahora se convertirá en el primer venezolano de la historia en llegar a un Super Bowl y, por ende, si lo gana, será el primero de su país en levantar el Trofeo Vince Lombardi.

Andy Borregales falló dos intentos de gol de campo en el partido contra Broncos | AP

González y Hawkins, también darán un toque latino

En cuanto al esquinero, es nacido en Carrolton, Texas, de padre colombiano, y está en su tercera temporada, en la cual registró 69 tacleadas, 54 en solitario, 10 pases defendidos y una intercepción en 14 partidos. Será el segundo jugador de origen colombiano en disputar un Super Bowl, después de Fernando Velasco, que estuvo con los Carolina Panthers en 2015 y 2016.

En cuanto a Hawkins, nació en Buena Park, California, pero tiene ascendencia panameña. Con cuatro intercepciones, 71 tacleadas, 45 en solitario, 1.5 capturas y un balón suelto forzado, el safety registró su mejor temporada después de seis años. Ahora se une a Fred Warner, quien jugó los Super Bowls LIV y LVIII con los San Francisco 49ers, como jugador panameño en llegar a este partido.