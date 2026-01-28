Cleveland Browns anuncian a Todd Monken como su nuevo entrenador en jefe

Los Cleveland Browns tienen un nuevo entrenador en jefe. Tras la salida de Kevin Stefanski, la directiva del equipo de Ohio decidió contratar a otra mente ofensiva en el excoordinador ofensivo de los Baltimore Ravens, Todd Monken de cara a la próxima temporada.

Cleveland estuvo buscando al reemplazo de Kevin Stefanski, quien fue despedido el pasado 5 de enero tras seis temporadas y un récord de 46-58. Stefanski fue dos veces Entrenador del Año de la NFL y llevó a los Browns a los playoffs en las temporadas 2020 y 2023. Ahora el entrenador fue contratado el sábado para dirigir a los Atlanta Falcons.

Stefanski dejó a los Browns

El nuevo HC de los Browns

Monken llega a los Browns tras haber sido el coordinador ofensivo de Baltimore durante las últimas tres temporadas. El entrenador fue entrevistado por primera vez el 10 de enero y tuvo una segunda entrevista 10 días después. También tuvo un par de entrevistas para ser coordinador ofensivo pero decidió aceptar la oferta de Cleveland.

Cabe destacar que, se esperaba que Monken siguiera a John Harbaugh a los New York Giants. Tras haber trabajado juntos con los Ravens, Monken era el principal candidato para ser el coordinador ofensivo de los Gigantes pero los Browns decidieron adelantarse.

Firmó con los Browns

El historial de Monken

Monken ya cuenta con historia con los Browns, desempeñándose como coordinador ofensivo cuando Freddie Kitchens era el entrenador en jefe del equipo en 2019. Bajo su mando la ofensiva de Cleveland terminó en el puesto 22 en yardas por aire, en el 21 en pases de anotación, 12va en yardas por tierra y 17 en anotaciones por tierra. En total terminó 20 en anotaciones totales.

En cuanto a su historial, el ahora entrenador en jefe también trabajó en la Universidad de Georgia de 2020 a 2022 y fue el coordinador ofensivo cuando los Bulldogs ganaron el título nacional en 2021 y 2022. Previamente Monken trabajó en la NFL con Jacksonville (2007-10) como entrenador de receptores y Tampa Bay (2016-17) siendo coordinador ofensivo. Además, fue entrenador principal de Southern Mississippi entre 2011 y 2013.

Bajo la ofensiva de Monken, los Ravens fueron segundos en la liga en yardas por tierra por juego (156,6 yardas) y undécimos en anotación, con un promedio de 24,9 puntos por juego. Baltimore también tuvo la ofensiva mejor clasificada de la liga en 2024, cuando se convirtió en el primer equipo en la historia de la NFL en tener al menos 4 mil yardas por pase y 3 mil yardas por tierra en la misma temporada.