¿Injusticia? Bill Belichick queda fuera del Salón de la Fama

Toca esperar. A pesar de ser el entrenador más ganador de Super Bowls y el tercero con más triunfos, así como uno de los estrategas más reconocidos en la historia de la NFL, Bill Belichick deberá esperar para entrar al Salón de la Fama del futbol profesional.

De acuerdo con reportes, en la votación de principios de este mes, que define a los nuevos integrantes del Salón de la Fama, Belichick no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para ingresar al Canton, Ohio durante su primer año de elegibilidad. El exentrenador en jefe de los Patriots habría recibido una llamada de un representante del Salón el viernes pasado por la tarde con la noticia de que no ingresaría al Salón en Canton, Ohio, este verano.

Varias fuentes que hablaron con el entrenador durante el fin de semana describieron a Belichick como "desconcertado" y "decepcionado" por no conseguir al menos el 80% de apoyo de los miembros del comité del Hall para entrar a Canton.

Belichick no entrará en Canton | MEXSPORT

¿Por qué no entró al Salón de la Fama?

El comité de votación del Salón de la Fama está compuesto principalmente por periodistas veteranos de la NFL, pero también incluye figuras del futbol americano como el exgerente general de los Bills Bill Polian y el exentrenador Tony Dungy, ambos miembros del Salón de la Fama.

De acuerdo con reportes, estos integrantes habrían destacado las polémicas Spygate y Deflategate, escándalos de trampas durante la carrera de los Patriots, como razones para no votar al entrenador como Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

Estos mismos reportes aseguran que Polian, uno de los principales rivales de los Patriots durante su dinastía, les dijo a algunos votantes que creía que Belichick debería "esperar un año" antes de ser incluido, debido a las polémica que vivió durante su etapa al mando de los Pats.

Harán a Bill Belichick esperar para entrar al salón de la Fama | X @ProFootballHOF

Los números de Belichick

Belichick inició su carrera en la NFL como asistente al entrenador en jefe Ted Marchibroda en los Baltimore Colts en 1975. Cuatro años más tarde llegó a los New York Giants, nuevamente como asistente, esta vez con Ray Perkins. Para 1985 ascendió como Coordinador Defensivo ganando sus primeros dos Super Bowls junto con Bill Parcels.

A inicios de los 90s, el entrenador tuvo su primera etapa como entrenador en jefe, llegando a los Cleveland Browns, pero tras cuatro años fue destituido. A finales de la década fue entrenador en jefe de los Jets pero nunca dirigió un partido dejando al equipo de la Gran Manzana de una forma polémica. En el 2000 se unió a los New England Patriots

Con Nueva Inglaterra vivió una etapa incomparable. Ganó 17 títulos de división, la mayor cantidad para un entrenador en jefe en la historia de la NFL, y nueve Campeonatos de Conferencia, la mayor cantidad para cualquier entrenador en la era del Super Bowl. Disputó 12 Super Bowls, incluyendo su etapa como asistente con los Giants, y sus 21 temporadas ganadoras como entrenador en jefe solo las superan las de George Halas (40), Shula (33), Curly Lambeau (33) y Tom Landry (29).

Su etapa con los Patriots terminó con un récord de temporada regular de 266-121-0, siendo el tercer entrenador con más triunfos en la historia de la Liga. En cuanto a los playoffs, acumuló un récord de 31-12 siendo el HC con más triunfos en estas instancias, y terminó con seis triunfos en Super Bowls además de tres derrotas.

Belichick está entre los más ganadores de la NFL | AP

La reacción en redes

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Desde leyendas de la NFL, jugadores actuales hasta LeBron James, lanzaron sus opiniones a la decisión de los votantes de no incluirlo en el Salón de la Fama en su primer año.

Jugadores como JJ Watt, Patrick Mahomes, Ryan Clark, Robert Griffin, Pat McAfee, Dez Bryant entre muchos otros mostraron su malestar a través de redes sociales, asegurando que no hay otro entrenador en la historia que merezca estar antes que el propio Belichick.