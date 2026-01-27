Histórico de Pittsburgh pide la salida de Aaron Rodgers: "No quiero que regrese"

Los Steelers de Pittsburgh inician una nueva era. Tras casi dos décadas juntos, el equipo y Mike Tomlin confirmaron que el entrenador no seguiría al mando. Un par de semanas después, los acereros llegaron a un acuerdo verbal con Mike McCarthy. Ahora, el equipo tiene que resolver otras incógnitas, entre ellas, destaca la continuidad de Aaron Rodgers.

Aaron Rodgers será agente libre en marzo, tras haber pasado una temporada con los acereros. En su primera y única temporada con Pittsburgh el QB acumuló 3,322 yardas, 24 pases de anotación y siete intercepciones, estando entre el 12vo y 15to QB en ranking en cada categoría.

Sin embargo, fue en la postemporada donde tuvo uno de los peores partidos en su carrera completando tan sólo 17 pases para 146 yardas sin anotaciones y una intercepción, firmando un rating de 50 y QBR de 14.9. Este fue el peor desempeño en su carrera en los Playoffs.

McCarthy fue presentado con los Steelers | AP

James Harrison pide un cambio de QB

A pesar de que, la llegada de McCarthy aparentemente abre la puerta para que Rodgers de 42 años regrese, debido a su etapa juntos con los Green Bay Packers, el histórico jugador de los Steelers, James Harrison pide que el QB de un paso abajo y seda su lugar a otros jugador.

En un reciente podcast, el exdefensor de los acereros, considera que tras la salida de Tomlin el equipo está en una reconstrucción y lo mejor para ellos es empezar esta etapa de la mano de un nuevo mariscal de campo, y así poder mejorar su roster vía el Draft.

Aaron Rodgers en conferencia | AP

"Simplemente no quiero que vuelva (Aaron Rodgers)....No lo quiero de vuelta porque necesitamos poder seguir adelante", dijo en el podcast de Deebo & Joe.

"Esto es una reconstrucción...Punto. Sé que los Steelers no quieren decirlo o no quieren creerlo. Si no quieres decirlo porque suena mal, pero si de verdad lo crees, peor. Porque la realidad es que tenemos que reconstruir esto. Tendremos que tener, y así lo llamo, una temporada de derrotas en la primera o segunda selección si queremos conseguir un mariscal de campo franquicia".

Aaron Rodgers l AP

Si Rodgers no regresa para una 22da temporada en su carrera, los Steelers tendrán su sexto quarterback distinto en la primera semana en seis años después de haber pasado por jugadores como Kenny Pickett, Mitchell Trubisky, Mason Rudolph, Russell Wilson y Justin Fields. Aun así, Harrison considera que bene buscar a otro QB de cara a la siguiente temporada.