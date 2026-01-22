Aaron Rodgers y su condición para volver con Pittsburgh la siguiente temporada

Tras la dolorosa eliminación de los Pittsburgh Steelers ante los Houston Texans, el mariscal de campo, Aaron Rodgers, anunció su salida del equipo tras un exitosos año, sin embargo, las posibilidades de regresar una temporada más con la franquicia de Pensilvania estaría más cerca de lo que se pensaba.

Eliminación de Pittsburgh I AP

¿Cómo puede regresar Rodgers?

Según fuentes cercanas al jugador, Rodgers habría regresado con los Steelers si Mike Tomlin hubiera permanecido como entrenador principal del equipo, ante su salida, el veterano impuso una condición al equipo si es que querían que continuara como jugador de Pittsburgh.

Mike Tomlin I AP

Rodgers habría pedido a su antiguo entrenador, Mike McCarthy, para suplir a Tomlin, solo en ese caso estaría interesado en volver con el equipo, de no ser así, es poco probable que este pueda tomar la decisión de quedarse en Pittsburgh.

Además, la gente cercana al jugador de 42 años, declaró que Aaron Rodgers quedó muy molesto cuando se enteró de la salida del histórico entrenador de Pittsburgh, ya que su permanencia condiciona su permanencia.

Derrota de Pittsburgh ante Texans I AP

En busca del candidato

Ante la salida de su entrenador, Los Pittsburgh Steelers se reunirán en el transcurso de la semana con McCarthy, quien es uno de los principales candidatos para entrenar a la franquicia la siguiente temporada. En caso de concretarse su llegada, sería casi un hecho la permanencia de Rodgers.

Para la directiva acerera, la posible continuidad de Aaron Rodgers representa un factor clave en la planeación deportiva rumbo a la próxima campaña de la NFL. La experiencia y liderazgo del quarterback serían un activo valioso para un vestidor que busca estabilidad tras los recientes cambios.

Mientras tanto, el futuro de Rodgers permanece ligado a las decisiones que tome la franquicia en los próximos días. La elección del nuevo entrenador en jefe no solo definirá el rumbo del proyecto deportivo, sino también el desenlace de uno de los temas más relevantes del receso de temporada para Pittsburgh: saber si el veterano mariscal volverá a vestir el negro y dorado o si su etapa con los Steelers ha llegado definitivamente a su fin.