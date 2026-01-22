Por segundo año consecutivo, un jugador de la NFL es nominado en tres categorías a lo mejor del 2025

La NFL presentó sus nominados a lo más valioso de la Temporada 2025, de los cuales el más destacado y laureado fue Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers. CMC tuvo una temporada excepcional y renació después de un 2024 lleno de lesiones, lo que le valió ser considerado para tres categorías.

El corredor seleccionado por los Carolina Panthers en el Draft del 2017, con la octava posición global, fue nominado a Jugador Más Valioso (MVP), Jugador Ofensivo del Año (OPOY) y Jugador Regreso del Año (CPOY). Pese a lo impresionante que parece, no es la primera vez que un jugador recibe tres nominaciones.

La última vez que ocurrió esto fue en la Temporada 2024, en la que Joe Burrow fue nominado a las mismas tres categorías; de las cuales se llevó un solo premio. El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals se llevó el Regreso del Año, después de colocar números de videojuego en la campaña regular tras una dura lesión.

Pero tampoco Joe Burrow es un caso atípico, pues en la Temporada 2012, Adrian Peterson fue nominado a los mismos galardones, pero él se llevó dos premios. El corredor fue condecorado como el MVP y el OPOY, mientras que el Regreso del Año fue para Payton Manning.

¿Quiénes son los favoritos para el MVP de la NFL en 2025?

Después del final de la Temporada 2025, los dos grandes favoritos para el MVP fueron Matthew Stafford y Drake Maye. Ambos mariscales de campo tuvieron una campaña para enmarcar, pero el quarterback de Los Angeles Rams se enfrentó a rivales de mayor peso.

Sin embargo, Maye fue más constante en todo el 2025, además de contar con el apoyo de una defensiva como la de los New England Patriots simplemente espectacular. Stafford tuvo un ligero bajón en las últimas tres semanas, principalmente en el duelo ante los Seattle Seahawks.

¿Qué premio puede ganar Christian McCaffrey?

En los últimos años se ha hecho una constante que el premio al Jugador Más Valioso se lo lleve el mariscal de campo más destacado, por lo que ahora no será la excepción. El premio más probable para Christian McCaffrey es el Regreso del Año, ya que después de un 2024 lleno de lesiones tuvo un 2025 impresionante.

