San Francisco 49ers se llevan una gran victoria en SNF sobre Atlanta Falcons

La tarde se fue en la bahía y la noche cayó en Santa Clara, y los San Francisco 49ers (5-2) regresaron a la senda del triunfo tras una gran exhibición en el Levi 's Stadium. Los Atlanta Falcons (3-3) no pudieron hacer lo mismo que en su última ocasión en prime time y se complicaron las cosas en una División Sur que ve como Tampa Bay Buccaneers se alejan de manera importante.

Desde el comienzo del partido, San Francisco empezó con dudas por sus grandes ausencias en defensiva, sin embargo, Robert Saleh demostró una vez más porque regresó a la bahía. Michael Penix Jr. nunca se pudo establecer en el terreno de juego y la línea defensiva de los Niners no dejó hacer mucho por tierra a Bijan Robinson, quien tuvo un partido pletórico ante los Buffalo Bills la semana anterior.

San Francisco | AP

El cero se rompió gracias a un gol de John Parker Romo de Atlanta, pero no fue suficiente para contener a los gambusinos. Después del gol de campo de los Falcons, la defensiva mostró porque es una de las mejores de toda la NFL. Kaden Elliss interceptó a Mac Jones -aunque el error fue de Jauan Jennings- y le dio de nuevo el ovoide a los Halcones, pero la defensiva de los Niners mostró gran solidez.

Christian McCaffrey recordó una vez más porque es uno de los mejores corredores en toda la liga y tuvo uno de sus mejores juegos desde su lesión el año anterior; aunque con mucha ayuda de George Kittle a la hora de bloquear, quien regresó después de su lesión. El corredor volvió a anotar por tierra por segunda semana consecutiva antes del final de la primera mitad, pero lo mejor estaba por venir.

Con tiempo en el reloj, Michael Penix buscó acercarse para tomar la ventaja, pero no fue posible gracias a un fumble que provocó la defensa. Bryce Huff tuvo una gran jugada y capturó al mariscal de campo de segundo año, que desencadenó un balón suelto y a la postre el gol de campo de Eddy Piñeiro.

San Francisco | AP

¿No es Fred Warner? La defensiva responde

San Francisco comenzó su ataque en la segunda mitad y anotó de nueva cuenta gracias a Piñeiro, quien va perfecto en goles de campo con los Niners esta temporada. Después de la ventaja 3-13 por parte de los 49ers, Penix logró mover un poco más las cadenas, aunque limitó de una gran manera a Drake London, quien es una de las mayores armas en la ofensiva de Atlanta.

Robinson | AP

Bijan Robinson logró anotar el único touchdown de los Falcons tras un pase lateral, pero fue la única desatención ofensiva del equipo de San Francisco. McCaffrey, quien terminó con 201 yardas totales, hizo su segunda anotación en el último cuarto con una gran jugada, en la que demostró toda su fuerza y calidad en las piernas. Aquel touchdown fue el definitivo para un marcador final de 10-20.

¿De lo mejor de Shanahan?

Uno de los hombres más criticados en San Francisco es el entrenador en jefe Kyle Shanahan, quien ha sido señalado en diversas ocasiones como el responsable directo en las derrotas de los 49ers. Sin embargo, en la victoria contra Atlanta, el head coach mostró una gran capacidad para mantener el reloj de su lado y jugar todo el tiempo con la defensiva de Jeff Ulbrich.

San Francisco | AP