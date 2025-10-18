Isaac Alarcón asegura que le afectaron los comentarios de la prensa mexicana tras suspensión

Isaac Alarcón, jugador de futbol americano, rompió el silencio tras cumplir su sanción debido al consumo de sustancias prohibidas en la NFL cuando era jugador de los San Francisco 49ers, mismo que le costó ser recortado del equipo, pero que fue por protocolo y se unió al equipo de prácticas.

Isaac Alarcón l nflmx

El mexicano ha cumplido su condena; sin embargo, tiene un sabor amargo tras los comentarios surgidos especialmente desde la prensa mexicana: “Me cortaron y por ahí estaban saliendo las noticias, ya sabes como es de repente la prensa ‘se acabó el sueño’ tomé la decisión, gracias a Dios, de grabar un video y no con la intención de regresarla o pelearme”, resaltó para ESPN.

“Con la intención de que hay muchos chavos como yo que le llegan esas noticias y te desmotivan, al principio sí me afectaban esos mensajes y más viniendo desde mi país”, mencionó Alarcón resaltando que la vida siempre da muchas vueltas.

Se manitiene con el equipo de prácticas l nflmx

¿Por qué consumió sustancias prohibidas?

Cabe mencionar, que anteriormente Isaac Alarcón habló sobre la sustancia prohibida detectada en su cuerpo y en donde contó qué pasó, sin dejar lado la importancia de pedir una disculpa por lo provocado en su carrera.

"Estos últimos cinco años han sido los más felices de mi vida, pero también los más exigentes física y mentalmente. Por lo que mantenerme en el mejor estado posible a través de entrenamientos rigurosos ha sido una de mis grandes prioridades", escribió Isaac Alarcón.

"A raíz de esto, utilicé una proteína que incluí en mi rutina un par de veces, con total desconocimiento de que contenía una 'sustancia prohibida' por la liga, misma que fue detectada en el último examen que me realizaron recientemente”, catapultó.

Alarcón l CAPTURA

Su paso con los San Francisco 49ers

Isaac Alarcón logró jugar un partido de pretemporada, antes de su suspensión, con el jersey rojo y dorado ante los Denver Broncos, que terminó con victoria para San Francisco. En dicho encuentro, Isaac Alarcón tuvo una actuación discreta, ya que solamente estuvo en 29 jugadas totales.

Alarcón fue suspendido por San Francisco por el uso de sustancias prohibidas, por lo que su andar con en la NFL comenzó a tambalearse. Finalmente, el equipo de la ‘Bahía’ decidió que no continuara entre sus filas pero eso fue simple prótocolo que exige la NFL y buscará continuar con su sueño en Estados Unidos.

Vuelve tras suspensión l CAPTURA



Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C