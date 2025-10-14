Isaac Alarcón regresa al equipo de prácticas de los 49ers tras suspensión

Luego de que los San Francisco 49ers cortaran este lunes al liniero ofensivo mexicano Isaac Alarcón, el jugador fue recontratado horas más tarde y se reincorporó al equipo de prácticas. “Fue puro protocolo”, explicó en sus redes sociales.

Alarcón recién cumplió una suspensión de seis partidos impuesta por la NFL por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento, tras haber consumido una proteína que —según aseguró— desconocía que contenía una sustancia prohibida.

Cumplió la sanción | INSTAGRAM

Explicó haber sido cortado

“Ayer me cortaron como parte del protocolo por la suspensión y me volvieron a firmar; de hecho, vengo saliendo de entrenar”, aclaró el mexicano de 27 años en un video publicado en sus redes sociales.

Lo ocurrido fue simplemente un procedimiento administrativo exigido por la NFL, ya que cuando un jugador cumple una suspensión, la liga obliga a su equipo a retirarlo temporalmente del roster, incluso si pertenece al equipo de prácticas. Una vez finalizado el castigo, el club puede volver a firmarlo sin problema, tal como hicieron los 49ers.

Explicó su corte de los Niners | INSTAGRAM

Continúa con su sueño en la NFL

Isaac Alarcón llegó a la NFL en 2020 a través del programa International Player Pathway, que busca talento alrededor del mundo. En sus primeros tres años formó parte de los Dallas Cowboys, antes de unirse a San Francisco en 2024, donde permaneció toda la temporada regular dentro del equipo de prácticas.

También jugó con los cowboys | INSTAGRAM