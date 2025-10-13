Chicago Bears derrotan a Washington Commanders con un gol de campo de último segundo

El segundo duelo en la NFL entre Caleb Williams y Jayden Daniels terminó con la victoria para el mariscal de campo de los Chicago Bears; además del empate en duelos directos entre ambos quarterbacks. Los Washington Commanders sufrieron tres pérdidas de balón en el encuentro, razón suficiente para la gran victoria de los Osos en el Estadio del Noroeste con marcador de 24-25.

El primer cuarto comenzó por ser una pesadilla para los Commanders, pues dos de sus primeras tres pérdidas de balón se dieron en dicho periodo. La primera fue un pase interceptado por parte de Jaquan Brisker, quien leyó de una manera impresionante la trayectoria del ovoide que lanzó Jayden Daniels para Deebo Samuel; mientras que la segunda fue un error del corredor novato Jacory Croskey-Merritt.

Jayden Daniels | AP

Pese a los errores de los Comandantes, Chicago no logró sacar una gran ventaja en el primer cuarto, que fue un indicio de lo iba a ser todo el partido. Sin embargo, por medio de su velocidad y gran talento, Williams marcó el primer touchdown del partido con un acarreo de unas cuantas yardas.

Jayden Daniels recordó aquel hail mary que lanzó la temporada anterior y al comienzo del segundo cuarto mandó un bombazo a las diagonales que terminó en las manos de Chris Moore, con una excelsa recepción. Pese a las emociones que dejó la primera mitad, Chicago empezó a lanzar presión hacia Daniels que se vio acorralado en varias ocasiones en la bolsa de protección.

Chicago Bears | AP

Segunda mitad, la consagración de Williams

Los Comandantes recibieron el balón en la segunda mitad y en la devolución de patada Luke McCaffrey se mostró eléctrico. El receptor hizo un par de jugadas interesantes y tuvo su recompensa en el partido con una anotación, que supo a poco por la derrota posterior de su equipo.

El último cuarto fue de alarido, con los Commanders con el balón en su poder y la ventaja de apenas dos puntos. Sin embargo, la lluvia comenzó a hacer de las suyas y dejó estrago en ambos equipos, aunque el pecado mortal lo cometió el equipo local que vistió de negro, justo como en aquel último partido entre ambas escuadras.

Chicago Bears | AP

¿Cuál fue el gran error de los Commanders?

En territorio de los Osos, Jayden Daniels no manejó de la mejor forma un centro que, a decir verdad, no fue el mejor. Sin embargo, el mariscal de campo intentó recomponer y le dejó de una mala manera el ovoide al novato Croskey-Merritt, quien tampoco pudo recomponer y todo terminó con la recuperación de Chicago.

Williams mostró que no es el mismo quarterback que el año pasado, y bajo la tutela de Ben Johnson incrementó su juego y confianza de forma considerable. El Pick Número 1 del Draft del 2024 condujo el balón de gran forma y lo acercó para Jake Moody, quien fue cortado por los San Francisco 49ers en la Semana 1. El pateador tuvo su revancha y le dio la victoria a los Osos, en un partido que se convertirá en un clásico moderno por sus dos mariscales de campo.

Jake Moody | AP