San Francisco 49ers se desprenden del liniero mexicano Isaac Alarcón

El sueño de Isaac Alarcón en los San Francisco 49ers terminó. El equipo de la Bahía anunció que el mexicano no continuará con la escuadra de prácticas, por lo que su futuro dentro de la NFL luce incierto.

El también exjugador de los Dallas Cowboys firmó con los Niners hace un año, aunque nunca pudo tener un paso destacado con el equipo. A finales de agosto, Alarcón fue suspendido por San Francisco por el uso de sustancias prohibidas, por lo que su andar con en la NFL comenzó a tambalearse.

Isaac Alarcón | @isaac_algar

Antes de su suspensión, el mexicano logró jugar un partido de pretemporada con el jersey rojo y dorado ante los Denver Broncos, que terminó con victoria para San Francisco. En dicho encuentro, Isaac Alarcón tuvo una actuación discreta, ya que solamente estuvo en 29 jugadas totales.

Al momento, Isaac no ha hecho ningún comentario sobre su futuro. Por su parte, el liniero ofensivo Killian Zierer, fue liberado de la escuadra de San Francisco, siendo los cambios más notables el lunes para el actual líder de la División Oeste de la Nacional.

Isaac Alarcón | @isaac_algar

¿Cómo comenzó la carrera de Isaac Alarcón en la NFL?

El mexicano fue parte del programa International Player Pathway Program, lo que hizo posible el interés de los Vaqueros de Dallas por él. Pese a que sus actuaciones con los Borregos del Tec fueron destacadas, nunca pudo abrirse camino en el equipo de la Estrella Solitaria, la cual consideró, en su momento, una etapa dura en su carrera.

"Me terminaron cortando del equipo después del training camp. Cuando empieza la temporada, me la pasé todo el año (2023) fuera de la NFL y pensé que ya se había acabado mi carrera deportiva", comentó a Forbes México en 2023.

Con los Cowboys | @isaac_algar

¿La suspensión lo condenó?

Uno de sus momentos más grises, fue la suspensión que recibió por el uso de sustancias prohibidas. Alarcón lanzó una disculpa poco tiempo después, pero dicha condena terminó por ser una parte importante en su carrera como profesional.

"Estos últimos cinco años han sido los más felices de mi vida, pero también los más exigentes física y mentalmente. Por lo que mantenerme en el mejor estado posible a través de entrenamientos rigurosos ha sido una de mis grandes prioridades", escribió Isaac Alarcón. "A raíz de esto, utilicé una proteína que incluí en mi rutina un par de veces, con total desconocimiento de que contenía una 'sustancia prohibida' por la liga, misma que fue detectada en el último examen que me realizaron recientemente."

Isaac Alarcón | @isaac_algar