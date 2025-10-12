Hospital en la Bahía: el largo historial de lesiones de San Francisco 49ers esta temporada

Fred Warner salió lesionado en el primer cuarto en el partido ante los Tampa Bay Buccaneers

La lesión de Warner | AP
Emiliano Arias Pacheco
12 de Octubre de 2025

Las lesiones en los San Francisco 49ers se han vuelto una constante en las últimas temporadas. Sin embargo, en la actual campaña, el conjunto de la Bahía se volvió un auténtico hospital con las dolencias en las primeras seis semanas, siendo la más reciente la de Fred Warner ante los Tampa Bay Buccaneers.

El linebacker estrella de San Francisco -y corazón del equipo- salió del campo en el primer cuarto, después que uno de sus compañeros cayó sobre su tobillo. El defensivo con ascendencia mexicana no volvió al campo y dejó vulnerable una defensiva que también perdió hace un tiempo a un hombre clave.

Fred Warner | AP
Las bajas en defensa

En la defensa, varios son los nombres que se encuentran en la reserva de lesionados, pero la baja más significativa es la de Nick Bosa. El que fuera el Mejor Defensivo del Año en la Temporada 2023, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, lo que lo dejará fuera toda la campaña.

Pese a que la gravedad de la lesión de Warner aún es desconocida, el linebacker no regresó para el partido ante los Bucaneros. El esquinero Jakob Robinson, Nick Martin y el ala defensiva Yetur Gross-Matos son algunos de los hombres que son baja en San Francisco.

Nick Bosa | AP
¿La ofensiva en problemas?

Si los problemas de lesiones en la defensiva son grandes, la ofensiva también sufrió varias bajas considerables. La más notoria es la de George Kittle, quien era parte importante del esquema de Kyle Shanahan, pero no es la única.

Brock Purdy, Brandon Aiyuk y Ricky Pearsall son los hombres que han tenido problemas de lesiones esta campaña, dejando todo en manos de Mac Jones y Christian McCaffrey. Pese al largo historial, el equipo logró cuatro victorias en el comienzo de la campaña, en busca de la quinta ante Tampa Bay.

George Kittle | AP
División complicada

La División Oeste de la Conferencia Nacional es una de las más parejas en toda la NFL. Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks ganaron sus respectivos partidos en la Semana 6, agregando una gran presión para los San Francisco 49ers.

Purdy | AP
