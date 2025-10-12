Con una deficiente defensiva, Dallas Cowboys cayeron en su visita a los Carolina Panthers

Con una defensiva endeble y un juego terrestre ineficiente, los problemas para los Dallas Cowboys continúan en la Temporada 2025 de la NFL. Apenas 32 yardas en 19 acarreos logró por tierra el equipo de la Estrella Solitaria, que cayó en su visita a los Carolina Panthers en la Semana 6.

Un gol de campo de 31 yardas, tercero de tres intentos para Ryan Fitzgerald, fue lo que cerró el triunfo 27-30 de los locales en el Bank Of America Stadium, luego de una serie ofensiva de seis minutos. La defensiva visitante permitió 71 yardas en 15 jugadas, en otra actuación deficiente por parte de los de Matt Eberflus.

Con más de cinco minutos en el reloj en el último cuarto y la ofensiva de Bryce Young encerrada en su propia yarda 17, una interferencia de pase de Kaiir Elam le dio a Carolina el 1° y 10. A partir de ese momento, la defensiva permitió el avance del rival en cada jugada, hasta llegar a zona roja con el cronometro en 1:46.

Dallas dejó ir la ventaja en un par de ocasiones | AP

Tras eso Young solo tuvo que poner rodilla a tierra para agotar el tiempo y en su última oportunidad, Fitzgerald no falló para darle el triunfo a los de Dave Canales. Con este triunfo, los Panthers llegaron a récord 3-3, mientras que Dallas se quedó con 2-3-1.

Defensiva deficiente y la ofensiva falló en el peor momento

Aunque por tierra apenas completaron 31 yardas en 19 acarreos, por aire Dak Prescott y George Pickens le dieron contundencia a los Cowboys. El mariscal completó 25 de 34 intentos, para 261 yardas y tres pases de anotación, mientras que el receptor tuvo nueve atrapadas para 168 yardas y un touchdown.

Los Panthers se llevaron un triunfo clave | AP

Sin embargo, una vez más la defensiva -que tuvo una intercepción en el primer cuarto- no respaldó la actuación de la ofensiva en el segundo tiempo y por sexto juego consecutivo permitió más de 20 puntos. Al inicio del cuarto cuarto, con la ventaja 24-20 para los Cowboys, permitieron el segundo touchdown de Terry McMillan, tras lo cual un gol de campo 28 yardas de Brandon Aubrey puso el marcador 27-27 con menos de diez minutos en el reloj.

Fue entonces que, por tercera ocasión en el juego, la defensiva detuvo al rival y obligó el despeje de Carolina y le dio a Prescott la oportunidad de buscar la victoria con una ofensiva que empezó en medio campo. No obstante, las llamadas desde el banquillo de Dallas provocaron una pérdida de ocho yardas y fue un tres y fuera para Dak.

Pickens y Dak no pudieron guiar la victoria de Dallas | AP

Después de eso la defensiva, no pudo repetir otra actuación sólida para recuperar pronto la posesión. En contraste, las Panteras aprovecharon la complacencia del rival y le bajaron minutos al reloj para llevarse una victoria importante.

¿Cuándo y contra quién juegan de nuevo los Cowboys?

El próximo compromiso del equipo de la Estrella Solitaria será un partido vital para sus aspiraciones dentro de la NFC Este. Los Cowboys regresarán al AT&T Stadium y recibirán a su rival divisional, los Washington Commanders, en un partido programado para el domingo 19 de octubre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que los Panthers visitarán el MetLife Stadium, ante unos New York Jets que cayeron este domingo contra los Denver Broncos en Londres y que se mantienen como el único equipo que no ha ganado en lo que va de la Temporada 2025. El partido está programado para el mismo domingo 19, en la jornada matutina a las 11:00 horas.

Información en desarrollo

Dak y los Cowboys no tuvieron un partido sencillo | AP