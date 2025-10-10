¿Se cae Bad Bunny del Super Bowl? Anuncian show de medio tiempo alternativo

La designación de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl LX provocó inconformidad entre los sectores conservadores de Estados Unidos. Turning Point USA, organización fundada por Charlie Kirk, anunció que boicoteará el espectáculo del cantante puertorriqueño y ofrecerá una presentación alterna que, según sus palabras, representará los valores “típicamente estadounidenses”.

Las declaraciones de Turning Point USA se sumaron a las del expresidente Donald Trump y del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Ambos calificaron la decisión de la NFL, Apple Music y Roc Nation como un error, argumentando que Bad Bunny no refleja los valores del público estadounidense ni su identidad cultural.

La NFL eligió a Bad Bunny para el show de medio tiempo | AP

¿Qué es Turning Point USA?

Fundada en 2012, Turning Point USA se propuso difundir ideas conservadoras entre jóvenes y estudiantes universitarios. Su objetivo es fortalecer los llamados “valores tradicionales estadounidenses”, como el patriotismo y el individualismo. En la última década, la organización se ha convertido en una voz influyente dentro del movimiento político conservador.

La agrupación ha sido señalada por promover divisiones ideológicas y respaldar discursos asociados con el movimiento MAGA. Donald Trump mantiene una relación cercana con el grupo, que ha sido criticado por el uso de teorías conspirativas y su postura en temas como inmigración, educación e identidad nacional.

La elección de Bad Bunny ha provocado polémica | AP

En semanas recientes, Turning Point USA acaparó titulares por el asesinato de su fundador. Su esposa, Erika Kirk, asumió la presidencia y reafirmó la continuidad de su línea ideológica. Desde entonces, la organización ha mantenido su discurso, incluyendo críticas hacia producciones como South Park por parodiar a su antiguo líder.

Un show alterno en el Super Bowl

Turning Point USA anunció que organizará un espectáculo paralelo durante el Super Bowl LX. Mediante sus redes sociales, invitó a los ciudadanos a participar en una encuesta para definir el estilo musical del evento, con opciones que incluyen música tradicional estadounidense, hip-hop o alabanzas religiosas.

Los conservadores proponen un show alterno | AP

Mike Johnson, uno de los principales críticos, propuso que el cantante de country Lee Greenwood sustituya a Bad Bunny en el evento del 8 de febrero de 2026. Considera que su música refleja mejor los ideales patrióticos que, según él, deberían acompañar a un evento de la magnitud del Super Bowl.

Con meses por delante para la presentación, la controversia sigue creciendo. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vigilarán el evento para garantizar el cumplimiento de la ley.

La elección de Bad Bunny ha provocado una serie de reacciones opuestas | IMAGO 7