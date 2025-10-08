Odell Beckham apunta a regresar a la NFL tras cumplir sanción

Odell Beckham Jr podrá estar de regreso en la NFL. Tras no renovar contrato con los Miami Dolphins, el receptor quedó como agente libre, sin embargo, durante la temporada baja dio positivo a una prueba de sustancias prohibidas, por lo que será suspendido por la liga.

El jugador ofensivo no cuenta con un equipo actualmente, por lo cual no ha podio participar en lo que va de la temporada. Hoy, el receptor decidió aceptar una suspensión por parte de la NFL. Tras cumplir dicha sanción, OBJ podrá volver a las canchas, siempre y cuando encuentre un nuevo equipo.

Beckham, de 32 años, dijo en el podcast Pivot que nunca tomó conscientemente drogas para mejorar el rendimiento. Aun así falló una prueba de drogas para mejorar el rendimiento el año pasado por lo cual la NFL decidió suspenderlo seis partidos.

Aceptó una suspensión | AP

Suspensión de Odell Beckham

El receptor ya se perdió los primeros cinco partidos de temporada por lo que, si hubiera aceptado la suspensión desde la temporada baja, ya estaría a un partido de poder volver a jugar. Sin embargo, al demorar la decisión, ahora tendrá que esperar al menos otro mes y medio antes de pisar los emparrillados nuevamente.

Regresará en la Semana 12 | AP

La carrera de Odell

El receptor viene de una temporada en la cual jugó nueve partidos con los Dolphins de Miami, atrapando nueve pases para 55 yardas, ambos los cuales fueron mínimos en su carrera por un amplio margen. Previamente tuvo paso por los Ravens, los Browns, los Rams (equipos con el que gano un SB) y los Giants.

A lo largo de su carrera ha disputado 119 partidos en los cuales suma 575 recepciones para un total de 7 mil 987 yardas y 59 anotaciones. Además, ha colaborado con 170 yardas terrestres y una anotación. En postemporada acumula siete juegos en los que alcanza las 350 yardas y dos anotaciones.

Sigue sin alcanzar su mejor nivel | AP

Equipos que necesitan receptores

Ante esta noticia, Odell Beckham podría unirse a un equipo de cara a la segunda mitad de la temporada. Equipos como los Bills, los Texans, los Colts, los Steelers y los Packers podrían beneficiarse de un receptor veterano que los ayude el resto del año.

Curiosamente, los Ravens, Dolphins, y los Giants, exequipos de Odell, también podrían necesitarlo, sin embargo, su pasado con dichos equipos podría evitar que firmara con ellos. Especialmente Nueva York, un equipo al que recientemente ha criticado el propio jugador.

Podría firmar con otro equipo | AP