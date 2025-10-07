Joe Flacco llega a Bengals como reemplazo de Joe Burrow procedente de Browns

Después de la baja de Joe Burrow, quien incluso requirió de una operación, Bengals ha tenido que poner 'manos a la obra' para cubrir la ausencia de su quarterback. Es por ello que la elección final viene de uno de sus rivales divisionales, los Cleveland Browns, quienes también entregarán a una selección de sexta ronda del draft, indican fuentes a Adam Schefter de ESPN.

Toda esta transacción tiene lugar después de que el entrenador en jefe Zac Taylor, declaró que no estaba comprometido a entregarle la titularidad a lo largo del resto de la temporada al suplente directo de Burrow, Jake Browning. Ahora, los Bengals van a enfrentar a Green Bay en la Semana 6.

Browning no ha tenido buenas actuaciones con Concinnati | AP

Cambios emergentes

Desde que Joe Burrow tuvo que ausentarse por una lesión en el pie a partir de la Semana 2, los Bengals han perdido sus tres partidos sin su mariscal de campo titular en el terreno de juego, siendo Browning el autor de ocho intercepciones dentro de las derrotas sufridas por el equipo de Cincinnati.

Joe Flacco se marcha de Cleveland después de haber iniciado en la mayoría de los partidos; sin embargo, fue enviado a la banca tras el partido en contra de los Detroit Lions en donde lanzó un par de intercepciones, dando paso a Dillon Gabriel, quien estuvo a cargo de los controles en la derrota de la Semana 5 cuando los Browns se enfrentaron a Minnesota.

Burrow fue relegado a la banca ante Lions | AP

Joe Flacco en la NFL

A partir de su debut en 2008, Joe Flacco se mantuvo en Ravens hasta 2018, siendo su última temporada como miembro de Baltimore para posteriormente ir a los Broncos de Denver, en donde se quedó muy poco tiempo para posteriormente marcharse a los Jets, en donde ha estado en un par de ocasiones, ya que por un lapso de tiempo en 2021 fue parte de Eagles, aunque fue efímero su paso.

De manera más reciente, Flacco ha estado en Cleveland, en los Colts de Indianapolis en 2024 y en el inicio de esta temporada de nueva cuenta en los Browns, de donde se marchará para esta nueva etapa en su rival divisional, Cincinnati.

El cambio se da en la sexta semana de la temporada | AP

Todas las apariciones de Flacco en Playoffs han sido con Baltimore en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015, llegando al Super Bowl de 2013, mismo que ganó en contra de los 49ers de San Francisco.